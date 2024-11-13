Ціна біткоїна вперше перевищила $90 000

Ключові факти

Ціна біткоїна досягла рекордного максимуму у $91 700. Токен, який торгувався близько $70 000 на день виборів, неодноразово зростав минулого тижня.

«Ринкова капіталізація» біткоїну зараз становить майже $1,8 трлн.

Перемога Трампа надихнула інвесторів у криптовалюту робити ще більші ставки в надії, що адміністрація республіканця та його союзники створять більш сприятливе середовище для біткоїну та інших токенів.

Контекст

Трамп підкреслював переваги біткоїна протягом усієї своєї передвиборчої кампанії і навіть просував нове підприємство, створене деякими з його давніх бізнес-партнерів і підтримане його синами.

Трамп уже пообіцяв зробити США криптовалютним центром світу та створити стратегічний резерв біткоїнів. Позитивні коментарі Трампа щодо цієї криптовалюти зʼявилися попри на те, що під час свого попереднього президентства він називав біткоїн «аферою».

Особливо аналітики виділяють його плани звільнити голову SEC Гері Генслера, що може значно знизити регуляторний тиск на криптовалютний сектор. Генслер відомий своєю жорсткою позицією щодо крипторинку. Голова SEC вважає, що наявні регуляторні правила для криптовалют достатні і що більшість криптооперацій порушують закони про цінні папери.