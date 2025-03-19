«Тиха гавань», але не для всіх. Ціна золота встановила історичний рекорд. Чи варто в нього інвестувати?

Ціна золота стрімко зростає на тлі турбулентної політики нової адміністрації США та початку торговельної війни з ЄС та Канадою. Чому, коли фондові ринки падають, вартість золота лише зростає та чи час у нього інвестувати?
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Вартість золота на біржі встановила історичний рекорд. Станом на вечір 18 березня вона становила $3030 за тройську унцію. Минулий пік припав на пандемію – $2418.
«Тарифні війни» адміністрації президента США Дональда Трампа – збільшення мит для Канади та погрози щодо аналогічних рішень для країн Європейського Союзу спричинили суттєве падіння фондових ринків. На фоні цих заяв постраждали й найбагатші американці, які втратили сотні мільярдів доларів.
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