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«Тиха гавань», але не для всіх. Ціна золота встановила історичний рекорд. Чи варто в нього інвестувати?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

3 хв читання

Золото, інвестиції, гроші /інфографіка Forbes

Як змінювалась ціна на золото з 1960-го по 2025-й роки та в які періоди вона зростала Фото інфографіка Forbes

Ціна золота стрімко зростає на тлі турбулентної політики нової адміністрації США та початку торговельної війни з ЄС та Канадою. Чому, коли фондові ринки падають, вартість золота лише зростає та чи час у нього інвестувати?

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Вартість золота на біржі встановила історичний рекорд. Станом на вечір 18 березня вона становила $3030 за тройську унцію. Минулий пік припав на пандемію – $2418.  

«Тарифні війни» адміністрації президента США Дональда Трампа – збільшення мит для Канади та погрози щодо аналогічних рішень для країн Європейського Союзу спричинили суттєве падіння фондових ринків. На фоні цих заяв постраждали й найбагатші американці, які втратили сотні мільярдів доларів

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