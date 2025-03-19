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«Тихая гавань», но не для всех. Цена золота установила исторический рекорд. Стоит ли в него инвестировать?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

3 хв читання

Золото, інвестиції, гроші /инфографика Forbes

Как менялась цена на золото с 1960-го по 2025-й годы и в какие периоды она росла Фото инфографика Forbes

Цена золота стремительно растет на фоне турбулентной политики новой администрации США и начала торговой войны с ЕС и Канадой. Почему, когда фондовые рынки падают, стоимость золота только растет и пора ли в него инвестировать?

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Цена золота на бирже установила исторический рекорд. По состоянию на вечер 18 марта она составляла $3030 за тройскую унцию. Прошлый пик пришелся на пандемию – $2418.

«Тарифные войны» администрации президента США Дональда Трампа – увеличение пошлин для Канады и угрозы по поводу аналогичных решений для стран Европейского союза повлекли за собой существенное падение фондовых рынков. На фоне этих заявлений пострадали и самые богатые американцы, потерявшие сотни миллиардов долларов.

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