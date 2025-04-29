Волынский суд запретил строительство ЖК компании Stolitsa Group в Киеве. Застройщик будет подавать апелляцию

Волынский окружной административный суд 25 апреля отменил разрешение на строительство ЖК H2O в Киеве, пишет Liga.net со ссылкой на судебный реестр. Stolitsa Group сообщила, что решение не вступило в законную силу, и будет подавать апелляцию.

Ключевые факты

Суд отменил разрешение на проведение строительных работ ИУ №113181171313 от 27 апреля 2018 года, выданное ООО «Контактбудсервис» и ООО «Будэволюция» на комплексную застройку жилого массива Осокорки Центральные (микрорайоны 1, 2, 2а) в Дарницком районе Киева.

Общественная организация «Экопарк Осокорки» оспаривает это разрешение с 2018 года. Истец обосновывает требования тем, что земельный участок расположен в зоне охраняемого ландшафта, проект не отвечает генеральному плану Киева до 2020 года (в соответствии с ним эта территория – парковая зона общего пользования), нет оценки влияния на окружающую среду.

Решение Волынского суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней и вступит в законную силу только после завершения апелляционного разбирательства (если апелляционный суд оставит его в силе).

Stolitsa Group сообщила, что будет подавать апелляцию, и продолжает строительство. Компания считает, что решение Волынского окружного административного суда первой инстанции вынесено с нарушением норм процессуального и материального права, говорится в сообщении застройщика на официальном сайте.

Обоснование: суд разрешил спор без участия представителей и без проведения судебного заседания за два месяца от принятия дела к производству, оценив дело как малозначительное и отклонив ходатайство заказчика строительства о рассмотрении дела в судебном заседании; суд не учел два решения Верховного Суда относительно выдачи градостроительных условий и ограничений и утверждения детального плана территории.

Ключевые факты

ЖК H2O (ранее – «Патриотика на озерах») – проект обанкротившегося банка «Аркада», который перешел Stolitsa Group в 2021 году вместе с двумя другими ЖК – «Патриотика» и «Эврика». На тот момент в ЖК «Эврика» и «Патриотика» было 34 недостроенных дома. Строительство «Патриотики на озерах» тогда еще не начиналось.

Застройщик Stolitsa Group подписал меморандум с КГГА, инвесторами и другими сторонами и обязался завершить недострои. Средства для финансирования должны были брать, в частности, с продажи квартир в H2O – 10% от дохода должны были идти на завершение ЖК «Эврика» и «Патриотика». К 2024 году компания ввела в эксплуатацию два дома в ЖК «Патриотика».

В январе 2025 года Stolitsa Group открыла продажи квартир в ЖК H2O. Он расположен на Осокорках, на территории рядом с озерами Тяглое и Небреж. Комплекс состоит из 29 домов на 16 и 26 этажей.