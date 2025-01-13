У 2024 році в Україні ввели в експлуатацію 181 новобудову, з них найбільше у Київській області – дослідження DIM.ria

За 2024 рік в Україні ввели в експлуатацію 181 новобудову, повідомляє DIM.ria. З них 38 у Київській області і 20 у Києві. На грудень 2024-го столиця – лідер за цінами на первинному і вторинному ринках житла, а також оренди: 1 кв. м на первинці коштував $1342, однокімнатна квартира – $87 654, а оренда однокімнатної – 17 176 грн.

Ключові факти

Із січня по грудень 2024 року в Україні здали в експлуатацію 181 новобудову на 358 секцій. Найбільша кількість завершених обʼєктів – у Київській та Львівській областях: 38 і 37 відповідно. У Києві ввели в експлуатацію 20 новобудов.

та Львівській областях: 38 і 37 відповідно. У Києві ввели в експлуатацію 20 новобудов. Протягом року в Україні зросла кількість працюючих відділів продажів новобудов: із 75,4% наприкінці 2023 року до 77% на кінець грудня 2024-го.

П'ятірка областей, де здали найбільше житла в 2024 році в Україні

На первинному ринку житла середня вартість за квадратний метр у доларі є найдорожчою у Києві – $1342, проте за рік вона знизилася на 4%, станом на кінець року. У Київській області середня вартість – $782 за кв. м.

– $1342, проте за рік вона знизилася на 4%, станом на кінець року. У Київській області середня вартість – $782 за кв. м. Другу сходинку за вартістю нового житла посідає Закарпатська область із $1171 за кв. м, третю – Львівська з $1090 за кв. м.

Найдешевше житло у Запорізькій області – $477 за кв. м, Чернігівській і Сумській областях – $625 і $626 за кв. м відповідно.

Середня вартість 1 кв. м в новобудові Вартість купівлі 1-кімнатної квартири на вторинному ринку Вартість оренди 1-кімнатної квартири Попередній слайд Наступний слайд

Протягом 2024 року одно-, дво- та трикімнатні квартири від власників дорожчали у переважній більшості областей. Найдорожчою локацією для купівлі вторинного житла залишається Київ: у середньому $79 000 за однокімнатну квартиру, $115 000 за двокімнатну та $155 000 за трикімнатну.

На грудень найдорожчі квартири були в Києві, Львівській і Закарпатській областях – $87 654, $72 611, $69 278 за однокімнатне житло. Найдешевші – в Сумській, Запорізькій, Херсонській областях: $22 149, $19 733 і $13 800 відповідно.

У більшості областей ціна на оренду житла зросла, найбільше в Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській областях: 30–36% у секторі однокімнатних квартир. Найдорожча оренда в Києві, Львівській і Дніпропетровській областях – 17 176 грн, 14 116 грн, 13 522 грн відповідно, найдешевша – у Сумській, Харківській, Херсонській: 5250 грн, 4787 грн, 4000 грн відповідно.

Контекст

На грудень 2023-го в Україні працювало 75,4% відділів новобудов, за даними DIM.ria.

За весь 2023 рік в Україні здали 108 новобудов на 214 секцій. Із них 13 нових житлових комплексів на 32 секції в столиці. У Київській області кількість новобудов становила 18.

У грудні 2023-го ціна 1 кв. м на первинному ринку у Києві становила 57 983 грн. Другим був ринок Івано-Франківської області – 44 468 грн, третім – Закарпатської – 43 717 грн за 1 кв. м.

У грудні 2023 року середня ціна однокімнатної квартири у Києві становила $88 685, у Львівській області – $66 648, у Закарпатській – $53 401. Двокімнатні найбільше коштували в Києві – $114 902, Львівській області – $89 156, Одеській області – $69 190. Найдорожче продавали трикімнатні у Києві – $157 695, Львівській області – $111 919 та Одеській – $95 779.

У грудні 2023-го найдорожча оренда однокімнатної квартири була у Києві – 16 425 грн, Львівській області – 14 445 грн, Волинській області – 12 700 грн. Оренда двокімнатної у Києві сягала 19 767 грн, у Дніпропетровській області – 16 625 грн, Львівській – 15 879 грн. За трикімнатну в місяць треба було віддати 23 448 грн у Києві, 19 187 грн у Дніпропетровській області і 18 397 грн у Львівській.