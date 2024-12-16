Максимум з кінця травня. НБУ продав на міжбанку за тиждень понад $1 млрд

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) на міжбанківському ринку цього тижня зріс до $1 млрд 75,7 млн, порівняно з $785,4 млн минулого тижня. Це найбільший показник з кінця травня цього року та другий за величиною за весь рік. Про це стало відомо з даних регулятора. Збільшенням продажу валюти НБУ прагне стабілізувати курс гривні та зменшити валютну волатильність.

Деталі

НБУ збільшив продаж валюти на 36,9%, досягнувши суми $1 млрд 75,8 млн, в той час як купівля валюти залишилася мінімальною – лише $0,10 млн.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня знизився на 16 копійок – до 41,6 грн/$1, а курс готівкового долара зменшився на 17 копійок під час купівлі – до 41,93 грн/$1, і на 23 копійки при продажу – до 42 грн/$1.

З початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 9,5%, або на 3,60 грн, а з моменту переходу Нацбанку на режим керованої гнучкості 3 жовтня 2023 року – на 13,8%, або на 5,03 грн.

Дані за період з понеділка до четверга свідчать, що негативне сальдо між купівлею та продажем валюти населенням зменшилося з $72,81 млн до $37,54 млн.

Контекст

За січень-жовтень 2024 року банки України імпортували $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, і стало найвищим показником з 2013 року, хоча рекорд досі належить 2012 році – $16,81 млрд. У жовтні обсяг імпорту валюти досяг $1,68 млрд, перевищивши вересневий ($1,3 млрд) та серпневий ($1,09 млрд) рівні.

Основну частину імпорту в жовтні склали долари (68,3%) та євро (31,6%). Імпорт євро подвоївся, з $229,6 млн до $531,7 млн, тоді як поставки доларів зросли незначно, з $1,08 млрд до $1,15 млрд.

У листопаді чистий продаж доларів Національним банком знизився до $2,73 млрд, порівняно з $3,43 млрд у жовтні.