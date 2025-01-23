Боротьба з бюрократією в ЄС та інфляцією й сталий мир для України. Головні тези з дискусій четвертого дня ВЕФ 2025 у Давосі

Протягом четвертого дня на ВЕФ виступали президент Аргентини Хав’єр Мілей , американський історик Тімоті Снайдер та президент США Дональд Трамп. Також відбулися дискусії навколо економічного зростання України, залучення коштів для Європи з приватних інвестицій та ризиків для економічної стабільності світу. Forbes Ukraine зібрав основні думки з обговорень у Давосі

Що потрібно Україні для миру?

На дискусії, присвяченій майбутньому України, акцент був на зміцненні її позицій у війні та забезпеченні сталого миру. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підкреслив, що боротьба України виходить за межі її території, захищаючи європейську безпеку та міжнародне право. Європейський Союз, за його словами, взяв зобовʼязання підтримувати Україну через фінансову допомогу і заморожені активи Росії.

Втім, це лише частина необхідних зусиль для довгострокової стабільності. «Ми повинні надати українцям найсильніші позиції для майбутніх переговорів, коли вони будуть готові»​, — зазначив він.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на небезпеці недооцінки дій Росії. РФ використовує гібридну війну, зокрема кіберзлочинність, міграційний тиск і економічну дестабілізацію, щоб посилити свій вплив. Європейські держави повинні зменшити можливості Росії, посилюючи санкції та обмежуючи дипломатичні привілеї.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив економічну стійкість України, що демонструє зростання ВВП попри війну. Він наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії та гарантій безпеки України.

«Метою є не просто мир, а тривалий і гарантований мир», — сказав він. Сибіга також закликав іноземні компанії повністю залишити російський ринок, що може мати такий самий вплив, як і санкції​.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував на економічний санкціях для Росіх на ВЕФ 2025 Фото Getty Images

Учасники панелі підтвердили необхідність єдності між США, ЄС і Україною, аби тиснути на Росію і забезпечити мирні переговори на умовах, що враховують суверенітет України. Втім, всі спікери дійшли висновку, що потрібна стратегія, яка забезпечує довготривалу стабільність і безпеку в регіоні.

Де Європі шукати гроші

На дискусії «Європа: пошук коштів» учасники розмови шукали рішень для досягнення амбітних цілей ЄС, а саме у галузях декарбонізації, безпеки та технологій. За оцінками, вартість потрібних інвестицій становить близько €800 млрд, що еквівалентно 5% ВВП ЄС. Президентка Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо підкреслила, що банк мобілізував €100 млрд лише в енергетичному секторі у 2024 році, інвестуючи у відновлювані джерела енергії, енергетичну інфраструктуру та збереження енергії.

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс акцентував на необхідності пришвидшити процеси планування та дозволів, щоб залучити приватний капітал до інвестицій. «Приватний сектор відіграє вирішальну роль у декарбонізації», — каже Кукіс. Він також зазначив, що для декарбонізації енергетики в Німеччині буде потрібно щонайменше €729 млрд​.

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон говорила про те, що треба знизити боргове навантаження. Продуктивність важлива для довгострокового розвитку, тому варто позбутися бюрократії: «Ми маємо видалити зайві регуляторні барʼєри, щоб стимулювати економіку»​.

На потенціалі пенсійних фондів наголошувала генеральна директорка APG Group Аннетт Мосман. Інвестиції туди в ЄС складають лише 32% ВВП порівняно зі 142% у США. Розробка надійних інвестиційних планів і підвищення фінансової грамотності громадян можуть допомогти залучити більше коштів для європейських інфраструктурних проєктів​.

Інфляція у 2025 році

Які можуть бути ризики для економічної стабільності в майбутньому? Це питання стало центральним в обговоренні «Інфляція: минуле, теперішнє, майбутнє».

Головний економічний коментатор Financial Times Мартін Вулф розповідав, що реальні відсоткові ставки зараз значно вищі, ніж у попередні роки. «Державний борг у багатьох розвинених країнах досяг рівнів, які спостерігалися після Другої світової війни», — каже він. Наприклад, у США дефіцит бюджету становить 6% ВВП. Вулф попередив про ризик фіскального домінування, яке може призвести до повернення інфляції​.

У Давосі обговорюють вплив на економіки державного боргу, який у деяких країнах сягнув критичної позначки. Фото Getty Images

Швейцарія стримала зростання інфляції, зміцнивши швейцарський франк, продавши валютні резерви на 130 млрд франків у 2023 році та підвищивши ставки. Про це говорив голова Швейцарського національного банку Мартін Шлегель. Інфляція у його країні досягла піка в 3,5%, але потім швидко повернулася до цільового діапазону 0–2%.

Міністерка міжнародного співробітництва Єгипту Ранія Аль-Машат повідомила, що інфляція в її країні все ще сягає 27–28%, хоча це значно нижче піку 2022 року в 40%. Основними викликами для Єгипту залишаються залежність від імпорту, вплив субсидій на ціни та відтік капіталу через зростання ставок у США. Майбутні ризики включають зростання протекціонізму та вплив кліматичних змін на вартість товарів​.

У Перу інфляція знизилась до 2% завдяки консервативній монетарній політиці. Голова центрального банку Перу Хуліо Веларде попередив, що країни, які значною мірою залежать від цін на сировину, можуть постраждати від вартості товарів. «Комунальні ціни, зокрема на хліб, значно сильніше впливають на інфляцію в Перу, ніж у таких країнах, як Швейцарія», — додав Веларде.

Зберігаються виклики для країн із високим боргом і залежністю від імпорту. Втім, важливими залишаються прозорість монетарної політики та стабільність інфляційних очікувань.

Яким буде світ у 2025 році? Про головне з ВЕФ 2025 читайте в матеріалах за лінками: перший, другий та третій день дискусій.