Адміністрація Трампа розглядає можливість закриття десятка дипломатичних місій за кордоном, здебільшого у Європі – Reuters

Державний департамент США готується закрити найближчими місяцями майже дюжину консульств, які в основному перебувають у Західній Європі, і планує скоротити чисельність своїх співробітників у всьому світі, повідомили Reuters кілька офіційних осіб США 7 березня.

Ключові факти

За словами трьох чиновників, Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо, Ренн, Ліон і Страсбург у Франції, а також Флоренція в Італії увійшли до списку міст із невеликими консульствами, які Держдепартамент може закрити, але ситуація все ще може змінитись, оскільки деякі співробітники наполягають на тому, щоб вони залишалися відкритими.

За словами чиновників, до списку також потрапили консульства США у Белу-Орізонті (Бразилія) та Понта-Делгада (Португалія).

«Держдепартамент продовжує оцінювати нашу глобальну позицію, щоб переконатися, що ми знаходимося в найкращому положенні для вирішення сучасних проблем від імені американського народу», — заявив представник Держдепартаменту.

За словами офіційних осіб, у понеділок міністерство повідомило Конгрес про плани закрити своє відділення у місті Газіантеп на південному сході Туреччини, звідки Вашингтон підтримував гуманітарну діяльність на півночі Сирії.

«Деякі з них настільки малі, що економія від скорочення зовсім незначна, – сказав один американський чиновник. – Це просто відповідає темі довільних скорочень адміністрації без будь-якого методу чи стратегії».

Дипломатів, які працюють в Азії, попросили надати коротку оцінку для обґрунтування продовження місій США в регіоні.

За словами чиновників, Держдепартамент розглядає можливість обʼєднання низки своїх експертних бюро у штаб-квартирі у Вашингтоні, які працюють у таких галузях, як права людини, біженці, глобальне кримінальне правосуддя, проблеми жінок та боротьба з торгівлею людьми.

Контекст

Після того, як Трамп повністю заморозив майже всю іноземну допомогу США, тисячі співробітників і підрядників USAID було звільнено або відправлено у відпустку, а життєво важливу гуманітарну допомогу на мільярди доларів скоротили.

Минулого місяця місіям США по всьому світу було запропоновано розглянути можливість скорочення як американського, так і місцевого персоналу як мінімум на 10%, оскільки Трамп та мільярдер Ілон Маск ініціювали безпрецедентну кампанію зі скорочення витрат на федеральну робочу силу США.

Минулого місяця він видав указ про реформування дипломатичної служби США, щоб забезпечити «сумлінну та ефективну» реалізацію його зовнішньополітичної програми.

Критики кажуть, що потенційне скорочення дипломатичної присутності США у поєднанні з розпуском Агентства США з міжнародного розвитку, яке надавало допомогу на мільярди доларів у всьому світі, ризикують підірвати американське лідерство та залишити небезпечний вакуум, який доведеться заповнити таким супротивникам, як Китай та Росія.