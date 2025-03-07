Трамп позбавив Маска частини повноважень після звільнень держслужбовців – Politico  

Президент США Дональд Трамп 6 березня провів засідання Кабінету міністрів і заборонив Ілону Маску звільняти працівників департаментів. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

Трамп уточнив, що Маск, очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE), може лише рекомендувати, а рішення про кадри і політику ухвалюють члени Кабміну. Маск був присутній на зустрічі.

Це сталося після хвилі звільнень і погроз Маска держслужбовцям, що викликало критику демократів і частини республіканців. Рішення Трампа – перший крок до обмеження повноважень глави DOGE. Мільярдер погодився з президентом, визнавши помилки департаменту, пише видання.

Трамп наголосив, що прагне зберегти таланти в уряді, а не скорочувати їх. Чи повернуть звільнених – неясно. У Truth Social він пообіцяв такі наради кожні два тижні, а Маск назвав розмову «продуктивною».

Ситуація може ускладнити судові справи DOGE: судді критикують нечіткість ролі Маска в кадрових рішеннях. Трамп у Конгресі назвав його «керівником DOGE», хоча Білий дім раніше заявляв у суді, що у Маска не має повноважень для самостійних рішень, пише Politico.

Контекст

Бюджет США на 2025 рік становить близько $7 трлн. Основні витрати включають $1,6 трлн на соціальне забезпечення, $910 млрд на програму Medicare, $812 млрд на Medicaid та субсидії для медичного ринку. Також понад $850 млрд виділено на оборону, $950 млрд – на обслуговування держборгу, а близько $1 трлн – на освіту, житло, транспорт та інші програми.

Тим часом програма DOGE, створена адміністрацією Дональда Трампа для виявлення та скорочення неефективних держвидатків, опинилася в центрі скандалу. Як з’ясував журнал WIRED, до роботи в DOGE залучили осіб без досвіду, які отримали доступ до конфіденційної інформації.

Серед них – шестеро молодих людей віком від 19 до 24 років: Акаш Бобба, Едвард Корістин, Люк Фарітор, Готьє Коул Кілліан, Гевін Клігер та Ітан Шаотран. Деякі з них працюють навіть без офіційного статусу, а один – як волонтер. Вони мали доступ до секретних даних про американських громадян і компанії.

За даними NBC News, співробітники DOGE намагалися проникнути в захищені системи USAID. Тих, хто цьому заважав, згодом відсторонили від роботи та відправили у відпустку.