Верховний суд США відхилив клопотання Трампа про заморожування іноземної допомоги USAID

Верховний суд США завдав удару по заморожуванню іноземної допомоги, введеної президентом Дональдом Трампом, відновивши ухвалу суду нижчої інстанції, що вимагає виплати до $2 млрд підрядникам за вже виконані роботи, пише Bloomberg 5 березня. Ця ухвала стала першим значним кроком суду проти Трампа з моменту його приведення до присяги 20 січня. Загалом у спробі приборкати рішення Трампа було подано понад 100 позовів.

Ключові факти

Судді відхилили прохання Трампа скасувати указ, який зачіпає гроші, які належать Агентству США з міжнародного розвитку та Державному департаменту.

У своїй однопараграфній ухвалі суд наказав федеральному судді першої інстанції переглянути терміни виплати грошей, оскільки початкові терміни уже минули.

Гуманітарні організації стверджують, що заморозка фінансування перевертає сотні проєктів, змушуючи партнерів USAID звільняти або відправляти в неоплачувану відпустку тисячі американських робітників і піддаючи людей, які залежать від допомоги, ризику захворювання та смерті.

Рішення Верховного суду натякають на готовність служити стримуючим фактором для Трампа, оскільки він заявляє про свою широку владу щодо реформування уряду та скорочення витрат навіть у тих сферах, де Конгрес виділив гроші. Рішення також передбачає, що суд, принаймні у деяких випадках, готовий підтримати суддів, які приходять до висновку, що адміністрація може порушувати закон.

Раніше окружний суддя США Амір Алі виніс ухвалу, яка дала адміністрації 36 годин на оплату робіт, виконаних до 13 лютого. Алі видав це розпорядження після того, як гуманітарні організації надали докази того, що адміністрація Трампа не виконала його попереднього розпорядження про розморозку платежів.

Команда Трампа заявила Верховному суду, що не може виконати наступного наказу Алі в такі короткі терміни. Юридичний позов відбувається в той же час, коли адміністрація звільнила або відправила у відпустку тисячі співробітників USAID.

Групи надання допомоги також хочуть, щоб суддя не дозволив Білому дому розформувати USAID і перешкодити йому обробляти платежі та відновлювати гранти та контракти.

Контекст

Адміністрація Трампа радикально змінює зовнішню політику США. Команда нового президента скоротила контракти на іноземну допомогу і продовжує ліквідовувати USAID, яке керувало $43 млрд і мало 10 000 співробітників у 2023 році, але відколи Трамп вступив на посаду, тисячі співробітників агентства були відправлені в неоплачувану відпустку, звільнені або відкликані з посад за кордоном.

У позові стверджується, що, заморожуючи кошти, виділені Конгресом, адміністрація Трампа порушує поділ влади, передбачений Конституцією, а також федеральний закон, що регулює процедури, які використовуються адміністративними органами.