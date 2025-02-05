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Держсекретар США передав управління USAID новому керівнику. Що чекає на Агентство

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Піт Марокко /Міноборони США

Піт Марокко Фото Міноборони США

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що наразі виконує обовʼязки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У цей час він передав повноваження директору відділу зовнішньої допомоги Держдепартаменту, Піту Марокко. Про це пише CNN.

Деталі 

  • Піт Марокко, який раніше займав кілька важливих посад у сфері національної безпеки за часів першої Адміністрації Дональда Трампа, в тому числі в USAID, став відомий своїми спробами централізувати владу та скоротити фінансування, пише видання. Це спричинило протест серед чиновників, які склали меморандум про незгоду, що в підсумку призвело до його звільнення.
  • Один із представників гуманітарного агентства зазначив, що Марокко «розуміє, як працює система, і руйнує її на кожному кроці». Він уже підготував директиву про замороження більшості іноземної допомоги.
  • «USAID може перемістити, реорганізувати або інтегрувати певні місії, бюро та офіси до Державного департаменту, а решту Агентства, ймовірно, буде закрито», – заявив Рубіо.
  • Марокко тісно співпрацював з представниками нової адміністрації Трампа на початку другого терміну, і деякі чиновники з USAID стверджують, що він фактично керував скороченням штату агентства.
  • Рубіо повідомив про плани реорганізації USAID, зазначивши, що агентство має багато дублюючих функцій, які поділяє з Державним департаментом США. Він додав, що процеси та системи USAID недостатньо синхронізовані, що призводить до розбіжностей у зовнішній політиці та дипломатії Сполучених Штатів, що ослаблює здатність президента реалізовувати зовнішні відносини.

Контекст 

USAID було засновано у 1961 році для надання гуманітарної допомоги іншим країнам і є найбільшим донором у світі. У 2023 фінансовому році США виділили $72 млрд на допомогу по всьому світу, зокрема на підтримку здоровʼя жінок у зонах конфлікту, доступ до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичну безпеку та боротьбу з корупцією. Агентство забезпечило 42% усієї гуманітарної допомоги, яку в 2024 році відстежувала ООН.

20 січня, в день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Згідно з повідомленнями Politico, існувала ймовірність, що агентство позбудеться незалежності й потрапить під контроль Державного департаменту. Як повідомляють джерела Reuters, за останній тиждень близько 100 співробітників USAID були відправлені у відпустку.

Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні досліджень у галузі біологічної зброї, але не навів жодних доказів. Витрати USAID на $40 млрд у 2023 році він назвав «непомірною тратою грошей». 3 лютого Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), заявив про початок ліквідації агентства.

4 лютого президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконуючим обовʼязки адміністратора USAID

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