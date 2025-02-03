Ілон Маск заявив про початок ліквідації USAID

Мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США (USAID), пише Reuters . Раніше повідомлялося про відсторонення від роботи двох високопоставлених співробітників служби безпеки USAID за відмову представникам DOGE в доступі до захищених систем агентства.

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«Ми в процесі ліквідації USAID», – сказав Ілон Маск під час трансляції в соцмережі X. Він вважає, що ця структура «не підлягає відновленню.». «Це не червиве яблуко, а просто клубок червʼяків», – сказав Маск.

За словами мільярдера, президент Дональд Трамп погоджується, що USAID слід закрити. Це є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду США, додав він.

Маск поширив низку дописів у X, у яких користувачі схвалюють намір позбавити USAID фінансування.

В одному із дописів Маск заявив, що USAID фінансувало дослідження біологічної зброї: «Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ВАШІ податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, унаслідок яких загинули мільйони людей?».

Контекст

USAID було створено 1961 року для надання гумдопомоги іншим країнам. Це Агентство – найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 млрд допомоги по всьому світу: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляла, що USAID можуть позбавити незалежності і передати під контроль Держдепартаменту. Співрозмовники Reuters заявляли, що кількість відправлених у відпустку співробітників USAID за останній тиждень наблизилася до 100.

Ілон Маск стверджував, що USAID фінансувало дослідження в галузі біологічної зброї, при цьому доказів він не навів. Витрачені USAID $40 млрд у 2023 році він назвав «божевільною тратою грошей».