Андрій Веревський повернувся до клубу мільярдерів на тлі зростання капіталізації Kernel

Зростання капіталізації агрохолдингу Kernel до понад $2 млрд дозволило Андрію Веревському повернутися до клубу мільярдерів, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine . Kernel – пʼята у списку найбільших приватних компаній 2024 від Forbes Ukraine . Сумарно від початку повномасштабного вторгнення холдинг інвестував у різні проєкти в Україні понад $250 млн.

Ключові факти

У 2021-му зі статками $400 млн Веревський посідав 16-те місце в рейтингу найбагатших від Forbes Ukraine. Тепер бізнесмен увійшов би в трійку найбагатших після Ріната Ахметова та Віктора Пінчука зі статками у $2,1 млрд.

Капіталізація Kernel зросла більш, ніж у два рази за неповні три місяці. Зокрема, із $0,95 млрд на початку грудня до $2 млрд станом на 17 лютого.

За останні сім днів капіталізація Kernel зросла на 50%, за один день 17 лютого – на 14,5%, або на $253 млн. Чому Kernel дорожчає попри війну – читайте тут.

Контекст

15 травня 2023 року Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Forbes писав, що, вірогідно, в Андрія Веревського була більш прагматична та конкретна причина – можливість дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel про делістинг. Управління фінансового нагляду Польщі (PFSA) не видаватиме рішення про надання дозволу на вилучення акцій Kernel до завершення судового розгляду в Окружному суді Люксембургу.

27 листопада 2024-го Kernel Holding S.A., виграла перший суд над групою міноритарних акціонерів. Окружний суд Люксембургу виніс ухвалу, відповідно до якої позови міноритаріїв були визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.

Чистий прибуток агропромислової групи Kernel Веревського сягнув $121 млн за перший квартал (липень-вересень) 2025 фінансового року. Минулого року група закінчила перший квартал зі збитком у $31 млн.

У січні стало відомо, що компанія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., збільшила свою частку до 95,06% акцій.