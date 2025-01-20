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Капіталізація «Кернел» на Варшавській біржі перетнула $1 млрд

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Вартість акцій «Кернел» Андрія Веревського на Варшавській біржі зросла на 13% з 13 по 17 січня, свідчать розрахунки Forbes Ukraine, згідно з даними на біржі. Капіталізація перетнула позначку в $1 млрд.

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Ключові факти

  • Ринкова капіталізація найбільшого за виторгом агрохолдингу України «Кернел» Веревського зросла на 15% з початку року. 
  • Капіталізація перетнула позначку в $1 млрд 14 січня, станом на 20 січня вона складає $1,1 млрд. Вартість акцій «Кернел» зросла на 12,8%, до 15,34 злотих. 
  • З 13-го по 17-те січня капіталізація «Астарти» зросла на 3,7%, до $248 млн, «МХП» – знизилась на 5,9%, до $514 млн, «ІМК» – знизилась на 2,7% до $156 млн.

Контекст

До повномасштабного вторгнення частка Kernel у світовому виробництві соняшникової олії складала 7%, її експорту – 12% Компанія також була найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Виторг «Кернел» за перший квартал 2025-го фінансового року зріс на 46% – до $798 млн, EBITDA зросла у 9 разів – до $169 млн. Виторг від переробки олійних скоротився на 2% і склав $373 млн, виторг торгівельного сегменту зріс на 48% і склав $455 млн, виторг сегменту сільського господарства збільшився вп’ятеро, до $107 млн

Нещодавно група виграла перший суд проти міноритаріїв, що намагаються зупинити делістинг, заявку на який Kernel подала у травні. .

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