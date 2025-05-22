Акції «Манчестер Юнайтед» падають після поразки у фіналі Ліги Європи

Акції Manchester United Plc очікують найрізкішого падіння за останні вісім місяців після того, як футбольний клуб програв фінал Ліги Європи «Тоттенгем Готспур» з рахунком 1:0, пише Bloomberg . Акції впали на 7,2% на премаркет-торгах у Нью-Йорку.

Ключові факти

Поразка «Манчестер Юнайтед» означає, що вона упускає місце в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону та частку у призовому фонді у розмірі €2,5 млрд.

У фіналі гол Бреннана Джонсона на 42-й хвилині поклав край 17-річному очікуванню трофея командою «Тоттенгем Готспур».

Гол Бреннана Джонсона у ворота Манчестер Юнайтед Фото Getty Images Гол Бреннана Джонсона у ворота Манчестер Юнайтед Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Поразка завершує невдалий рік для «Манчестер Юнайтед», яка йде до свого найнижчого результату в англійській лізі за 50 років.

Програш «Манчестер Юнайтед» вплине на доходи від продажу квитків, комерційні угоди та здатність клубу залучати нових гравців. Акції футбольного клубу впали приблизно на 16% цього року

Контекст

Консалтингова компанія Deloitte опублікувала рейтинг Deloitte Football Money League 2025 – двадцятку світових футбольних клубів з найбільшим виторгом за сезон 2023/2024. Цей футбольний сезон став історичним відносно зароблених клубами грошей. З €1,05 млрд виторгу іспанський «Реал Мадрид» впевнено став лідером рейтингу Deloitte Football Money League 2025, випередивши англійський «Манчестер Сіті» на майже €208 млн (20%). Загалом двадцятка клубів Money League заробила рекордні €11,2 млрд, що на 6% більше попереднього сезону.

У середньому кожен клуб заробив €560 млн, з яких 44% – комерція (€244 млн), 38% – доходи від трансляцій (€213 млн) і 18% – доходи від проведення матчів (€103 млн).

Forbes опублікував першу десятку футбольних клубів за виторгом сезону 2023/2024 – детальніше читайте тут.