Клуб-єдиноріг. «Реал Мадрид» з €1 млрд виторгу очолив рейтинг Deloitte Football Money League 2025. Його наздоганяють «Манчестер Сіті» та «ПСЖ». Які футбольні клуби заробляють найбільше?

Консалтингова компанія Deloitte опублікувала рейтинг Deloitte Football Money League 2025 – двадцятку світових футбольних клубів з найбільшим виторгом за сезон 2023/2024. Для іспанського клубу «Реал Мадрид» цей сезон став історичним: він заробив понад €1 млрд. Forbes публікує першу десятку футбольних клубів за виторгом сезону 2023/2024.

Футбольний сезон 2023/2024 став історичним відносно зароблених клубами грошей. З €1,05 млрд виторгу іспанський «Реал Мадрид» впевнено став лідером рейтингу Deloitte Football Money League 2025, випередивши англійський «Манчестер Сіті» на майже €208 млн (20%). Загалом двадцятка клубів Money League заробила рекордні €11,2 млрд, що на 6% більше попереднього сезону.

У середньому кожен клуб заробив €560 млн, з яких 44% – комерція (€244 млн), 38% – доходи від трансляцій (€213 млн) і 18% – доходи від проведення матчів (€103 млн).

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Десятка футбольних клубів за виторгом

«Реал Мадрид» став першим футбольним клубом, який заробив понад €1 млрд за один сезон/ Фото Звіт Deloitte Football Money League

Комерційні доходи – найбільше джерело виторгу для клубів Money League: €4,9 млрд (44%) від загального виторгу. Зростання на 10% стало можливим завдяки збільшенню кількості заходів на стадіонах, підвищенню роздрібних продажів і зростанню спонсорських угод.

У сезоні 2023/2024 деякі клуби (наприклад, у Франції та Німеччині) отримали додатковий дохід завдяки проведенню Чемпіонату світу з регбі 2023 та ЄВРО-2024. Половина клубів Money League у 2025 році продовжує інвестувати у модернізацію стадіонів, включно з «Барселоною», «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед».

А ось виторг від трансляцій залишився на рівні €4,3 млрд, оскільки великі європейські ліги залишаються у попередніх медіациклах. Проте очікується, що нові угоди англійської Премʼєр-ліги у регіонах MENA та APAC з 2025/2026 забезпечать приріст вартості міжнародних медіаправ.

Крім того, у сезоні 2026/2027 англійська Премʼєр-ліга запустить власну медіаструктуру з виробництва та розповсюдження міжнародного контенту, що може змінити взаємовідносини з партнерами трансляцій.

Капітан «Манчестер Сіті» Ілкай Гюндоган з кубком Прем’єр-ліги після матчу з ФК «Челсі» на стадіоні «Етіхад» 21 травня 2023 року в Манчестері, Англія. Фото Getty Images

Лідери та інвестиції

«Реал Мадрид» очолив рейтинг Money League 2025, заробивши €1,05 млрд, включаючи €248 млн від матчів, що на 103% більше, ніж у попередньому сезоні. Таке зростання стало можливим завдяки маркетингу персональних місць на стадіоні, нових VIP-місць і збільшенню місткості стадіону. Крім того, клуб збільшив свій комерційний виторг на 20%, досягнувши €482 млн, завдяки продажу мерча та новим спонсорським угодам.

Друга сходинка за виторгом – в англійського клубу «Манчестер Сіті» зі €838 млн.

Розрив за виторгом між цими двома клубами становив €208 млн і є найбільшим за всю історію (попередній рекорд: €84 млн у сезоні 2018/2019).

На третьому місці за виторгом – французький «Парі Сен-Жермен» з показником €806 млн. Клубу вдалося наростити виторг на понад €4 млн порівняно з попереднім сезоном.

Водночас іспанська «Барселона» спустилася на шосту позицію через зменшення виторгу на €40 млн. Це повʼязано з проведенням матчів на стадіоні меншої місткості під час реконструкції домашнього стадіону клубу – Spotify Camp Nou. З поверненням на оновлений стадіон очікується зростання доходів у наступних сезонах.

Клуби другої половини Money League більш залежні від результатів на полі. Наприклад, «Ювентус» опустився на 16-те місце через відсутність команди в єврокубках. У звʼязку з цим виторг від трансляцій впав на 37%.

Гравці «Парі Сен-Жермен» з кубком Ліги 1 Uber Eats після матчу Ліги 1 між «Парі Сен-Жермен» і «Клермон Фут» на «Парк де Пренс», 3 червня 2023 року, Франція. Фото Getty Images

Прогнози та виклики

У 2025 році у світі триває понад 300 проєктів модернізації чи будівництва спортивних стадіонів. Це відображає тенденцію до створення стабільних та диверсифікованих джерел виторгу клубів. Крім того, зміни у форматах змагань, зокрема Ліги чемпіонів УЄФА та розширений Клубний чемпіонат світу FIFA у 2025 році, можуть значно збільшити заробітки.

Але збільшення кількості матчів створює ризик перевантаження гравців, що може негативно вплинути на якість гри та довгострокову цінність спорту. Клуби та організації мають знаходити баланс між збільшенням виторгу та забезпеченням здоров’я гравців.