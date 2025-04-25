Алекс Купер планує відкрити двоповерховий ресторан замість фудхолу Odesa Food Market

Ресторатор Алекс Купер закрив остаточно проєкт Odesa Food Market, замість нього там відкриється двоповерховий ресторан. Про це власник повідомив в інтерв`ю Forbes Ukraine .

Ключові факти

«Ми вирішили будувати інший проєкт, бо фудмаркет для Одеси не потрібен як проєкт взагалі», – сказав Алекс Купер. За його словами, на цьому місці буде інший великий двоповерховий ресторан.

В Odesa Food Market, який відкрили у 2017 році, сукупні інвестиції – $300 000–350 000, якщо рахувати все разом, повідомив Купер. «По-перше, рік будівництва і оплати поточних потреб. По-друге, позики. По-третє, як правило, є постоплати вже після відкриття», – каже він.

Контекст

Odesa Food Market – це нова назва фудхолу «Городской рынок еды», який відкрито у 2017 році. Оновлений фудхол мав 18 нових проєктів-закладів.

Фудхол займав площу 970 кв. м у будівлі 1913 року, на місці колишнього кінотеатру ім. Скрипника на розі вулиць Рішельєвської та Грецької в Одесі. Він вміщував до 800 людей.