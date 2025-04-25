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«Ресторанний бізнес на 99% – несправжній». Алекс Купер – про створення керуючої компанії, невдачі з форматами закладів та хороше партнерство. Інтерв`ю

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

10 хв читання

Співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер – один із небагатьох, хто під час війни ризикує в ресторанному бізнесі. Він відкриває ресторани з українською національною кухнею й експериментує з форматами. У 2025 році він вийшов за кордон, відкривши заклад Tatar Bunar у Лондоні. Як Купер розвиває свою мережу і чому вважає, що ресторани в Україні поки що не бізнес?

Алекс Купер, Молодість, Київ фуд маркет /Facebook-сторінка Алекса Купера

Алекс Купер відкрив «Молодість» за перші $20 000 із «бургерної франшизи» в Дніпрі Фото Facebook-сторінка Алекса Купера

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