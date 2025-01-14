Американська нафтосервісна компанія SLB зіткнулась з вимогою покинути Росію після розширення санкцій США

Одна з найбільших енергетичних груп США SLB (більш відома як Schlumberger) опинилася під новим тиском із вимогою припинити свою діяльність у Росії після введення адміністрацією президента Джо Байдена нових масштабних санкцій щодо нафтового сектора РФ, пише Financial Times 14 січня.

Ключові факти

Два члени Конгресу США повідомили виданню, що нафтосервісна компанія SLB має піти з Росії, інакше вона ризикує порушити санкції США. Ллойд Доггетт і Джейк Окінклосс випустили попередження після опублікованого адміністрацією Байдена 10 січня розпорядження, яке забороняє надання послуг у сфері нафтової промисловості США особам, які перебувають у Росії, з 27 лютого.

Заклики до SLB залишити Росію пролунали майже через три роки після вторгнення Росії в Україну і відбивають стурбованість тим, що деякі західні компанії продовжують надавати критично важливу підтримку російському енергетичному сектору.

SLB не відповіла на запит щодо нових обмежень. На своєму веб-сайті компанія заявила, що серйозно ставиться до дотримання санкцій.

В ухвалі Міністерства фінансів США не згадується ні SLB, що базується в Хʼюстоні, ні її дочірня компанія, що базується в Росії. Однак члени Конгресу, а також експерти з правових питань заявили, що наказ збільшує ризик юридичних проблем, з якими може зіткнутися SLB, якщо вона збереже свою присутність у Росії.

«Будь-яка розумна інтерпретація нового документу Міністерства фінансів, яке «перекриває доступ до послуг США, повʼязаних із видобутком сирої нафти», означатиме виведення американських нафтосервісних компаній з Росії», — сказав Доггетт, член Конгресу від Демократичної партії від Техасу.

На питання про те, чи доведеться SLB та іншим американським компаніям, які надають послуги у сфері нафтових родовищ, залишити Росію, щоб виконати наказ, представник Міністерства фінансів заявив: «Заборона надання нафтових послуг забороняє всім громадянам США, де б вони не знаходилися, надавати нафтові послуги, прямо чи опосередковано, будь-якій особі, що у Російській Федерації».

Контекст

Найбільша у світі група з обслуговування нафтових родовищ SLB вже стикалася із санкціями США. У 2015 році компанія визнала себе винною за федеральним обвинуваченням і заплатила $232,7 млн. за сприяння торгівлі з Іраном і Суданом.

SLB входить до числа небагатьох нафтових компаній, що базуються в США, які все ще працюють у Росії після повномасштабного вторгнення Москви на Україну в лютому 2022 року. Два найбільші західні конкуренти SLB, Baker Hughes і Halliburton, продали свої російські бізнеси місцевим менеджерам у 2022 році.

У жовтні двопартійна група з більш ніж 50 членів Конгресу направила адміністрації Байдена листа з вимогою посилити санкції щодо американських нафтосервісних компаній, що працюють у Росії, стверджуючи, що робота SLB у країні підживлює військову машину президента Володимира Путіна.

Постачальники послуг у сфері нафтової промисловості виконують основні роботи, необхідні для світової нафтогазової промисловості — від будівництва доріг та прокладання труб до буріння свердловин та перекачування сирої нафти. Вони також надають доступ до складних технологій, які є життєво важливими для підтримки розвідки та розробки складних бурових робіт.

Досі західні політики уникали введення всеосяжних санкцій щодо нафтосервісних послуг у Росії через побоювання, що це обмежить експорт викопного палива та спричинить стрибок світових цін на нафту. Проте адміністрація Байдена минулого тижня заявила, що у 2025 році очікується надлишок пропозиції на нафтових ринках, а нові санкції «істотно збільшать» ризики, повʼязані з торгівлею російською нафтою.