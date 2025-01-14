Американська нафтосервісна компанія SLB зіткнулась з вимогою покинути Росію після розширення санкцій США

Одна з найбільших енергетичних груп США SLB (більш відома як Schlumberger) опинилася під новим тиском із вимогою припинити свою діяльність у Росії після введення адміністрацією президента Джо Байдена нових масштабних санкцій щодо нафтового сектора РФ, пише Financial Times 14 січня.
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Ключові факти
- Два члени Конгресу США повідомили виданню, що нафтосервісна компанія SLB має піти з Росії, інакше вона ризикує порушити санкції США. Ллойд Доггетт і Джейк Окінклосс випустили попередження після опублікованого адміністрацією Байдена 10 січня розпорядження, яке забороняє надання послуг у сфері нафтової промисловості США особам, які перебувають у Росії, з 27 лютого.
- Заклики до SLB залишити Росію пролунали майже через три роки після вторгнення Росії в Україну і відбивають стурбованість тим, що деякі західні компанії продовжують надавати критично важливу підтримку російському енергетичному сектору.
- SLB не відповіла на запит щодо нових обмежень. На своєму веб-сайті компанія заявила, що серйозно ставиться до дотримання санкцій.
- В ухвалі Міністерства фінансів США не згадується ні SLB, що базується в Хʼюстоні, ні її дочірня компанія, що базується в Росії. Однак члени Конгресу, а також експерти з правових питань заявили, що наказ збільшує ризик юридичних проблем, з якими може зіткнутися SLB, якщо вона збереже свою присутність у Росії.
- «Будь-яка розумна інтерпретація нового документу Міністерства фінансів, яке «перекриває доступ до послуг США, повʼязаних із видобутком сирої нафти», означатиме виведення американських нафтосервісних компаній з Росії», — сказав Доггетт, член Конгресу від Демократичної партії від Техасу.
- На питання про те, чи доведеться SLB та іншим американським компаніям, які надають послуги у сфері нафтових родовищ, залишити Росію, щоб виконати наказ, представник Міністерства фінансів заявив: «Заборона надання нафтових послуг забороняє всім громадянам США, де б вони не знаходилися, надавати нафтові послуги, прямо чи опосередковано, будь-якій особі, що у Російській Федерації».
Контекст
Найбільша у світі група з обслуговування нафтових родовищ SLB вже стикалася із санкціями США. У 2015 році компанія визнала себе винною за федеральним обвинуваченням і заплатила $232,7 млн. за сприяння торгівлі з Іраном і Суданом.
SLB входить до числа небагатьох нафтових компаній, що базуються в США, які все ще працюють у Росії після повномасштабного вторгнення Москви на Україну в лютому 2022 року. Два найбільші західні конкуренти SLB, Baker Hughes і Halliburton, продали свої російські бізнеси місцевим менеджерам у 2022 році.
У жовтні двопартійна група з більш ніж 50 членів Конгресу направила адміністрації Байдена листа з вимогою посилити санкції щодо американських нафтосервісних компаній, що працюють у Росії, стверджуючи, що робота SLB у країні підживлює військову машину президента Володимира Путіна.
Постачальники послуг у сфері нафтової промисловості виконують основні роботи, необхідні для світової нафтогазової промисловості — від будівництва доріг та прокладання труб до буріння свердловин та перекачування сирої нафти. Вони також надають доступ до складних технологій, які є життєво важливими для підтримки розвідки та розробки складних бурових робіт.
Досі західні політики уникали введення всеосяжних санкцій щодо нафтосервісних послуг у Росії через побоювання, що це обмежить експорт викопного палива та спричинить стрибок світових цін на нафту. Проте адміністрація Байдена минулого тижня заявила, що у 2025 році очікується надлишок пропозиції на нафтових ринках, а нові санкції «істотно збільшать» ризики, повʼязані з торгівлею російською нафтою.
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