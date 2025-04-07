Фондові ринки Європи вслід за азійськми почали тиждень з падіння

У понеділок, 7 квітня, європейські фондові ринки розпочали торги зі зниження. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Німецький індекс DAX на початку сесії втратив до 10%. Загальний індекс найбільших компаній Європи Stoxx Europe 600 знизився на 5,1%.

Британський FTSE 100 просів на 6%, французький Cac 40 – на 7%. Індекси європейських високоприбуткових облігацій і позик із високим ризиком показали найбільше падіння за понад два роки через паніку, викликану тарифами, що фактично зупинило ринок нових боргових випусків у цих секторах.

Індекс високоприбуткових облігацій Європи від Bloomberg у п’ятницю зафіксував найсильніше зниження з червня 2022 року, а індекс Morningstar для європейських позик із високим ризиком показав найбільший спад із вересня того ж року.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження нових імпортних мит. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він продемонстрував таблицю з переліком країн та розмірами тарифів, які коливаються від 10% до 50%. Обмеження набудуть чинності 5 і 9 квітня та охоплять майже всі країни світу.

Світова економіка вже відчуває наслідки торгової напруги. Євросоюз пообіцяв відповісти на дії Вашингтона власними заходами, тоді як Велика Британія розраховує на укладення масштабної торговельної угоди зі США. У відповідь на американські обмеження, Китай анонсував запровадження 34-відсоткового мита на імпорт з США на додачу до вже чинних тарифів.

Зранку 7 квітня, індекс MSCI Asia Pacific, який відображає динаміку компаній з 13 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону обвалився на понад 7% – це найгірший результат з 2008 року.