Goldman Sachs вдруге за тиждень підвищив оцінку ймовірності рецесії у США

Goldman Sachs Group вдруге за тиждень підвищив оцінку ймовірності рецесії в економіці США в найближчі 12 місяців, зокрема, з 35% до 45%, пише Reuters 7 квітня. Таким чиним компанія приєдналась до інших інвестиційних банків, які переглянули свій прогноз на тлі побоювань торгової війни, що охопили ринки після введення масштабних мит президентом США Дональдом Трампом.

Ключові факти

Goldman підвищив ймовірність рецесії протягом наступних 12 місяців з попередньої оцінки у 35% після різкого посилення фінансових умов та зростання політичної невизначеності, яка, ймовірно, призведе до більшого скорочення капітальних витрат, ніж передбачав Goldman раніше.

Минулого тижня кілька інвестиційних банків підвищили свої прогнози щодо ризику рецесії: JP Morgan оцінив ймовірність рецесії у США та світі у 60%.

31 березня Goldman підвищив оцінку ймовірності рецесії в США з 20% до 35%, зазначивши, що економічні засади не такі сильні, як у попередні роки.

Контекст

Спроби президента США Дональда Трампа запровадити масштабні мита створюють велику невизначеність та підривають довіру, але навряд чи призведуть до короткострокової рецесії, заявила 31 березня керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюють від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Ринки стикаються з наслідками торгової війни. ЄС обіцяв вжити заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном – детальніше про це тут. Китай оголосив, що введе 34-відсоткове мито на імпортовані американські товари на додаток до існуючих мит у відповідь на аналогічні дії США щодо китайського імпорту.

3 квітня індекс долара США впав на 2%, до 102, що стало його найбільшим денним зниженням за понад два роки та найнижчим рівнем за останні пів року.