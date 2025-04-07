Азіатські фондові ринки зазнали найбільшого падіння з 2008 року

Фондовий індекс MSCI Asia Pacific Index, що охоплює компанії з високою та середньою капіталізацією у 13 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 7 квітня під час торгів обвалився більш ніж на 7%, що стало найгіршим днем для індексу з 2008 року. Про це пише Bloomberg .

Деталі

За даними агентства, падіння очолили акції китайських компаній. Основний показник китайських акцій, які торгуються на біржі в Гонконгу, знизився більш ніж на 10%.

Більшість азіатських ринків досягли мінімальних значень. Тайванський індекс, орієнтований на технології, упав на рекордні 9,8%. У Японії та Південній Кореї ключові індекси втратили понад 4%. Головний фондовий індекс Індії знизився на 5,1% – найбільше з червня 2024 року.

У деяких країнах, як-от Індонезія, Таїланд і В’єтнам, ринки були закриті через свята, але останнім часом там також фіксували спад.

Падіння торкнулося й азіатських валют, зокрема китайського юаня, а найбільше постраждала філіппінська песо.

Контекст

2 квітня президент США Дональд Трамп анонсував нові мита на імпортні товари. У Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з тарифами від 10% до 50%, які зачеплять більшість країн і почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Ці кроки загострюють торговельну напругу: ЄС і Китай обіцяють відповісти, а Велика Британія хоче укласти з США велику торговельну угоду.

Через тарифи Трампа 500 найбагатших людей світу втратили $536 млрд за два дні – рекордне падіння за індексом Bloomberg Billionaires. Індекси S&P 500 і Nasdaq Composite знизилися на 10,5% і 11,4% відповідно.

Глобальна нестабільність призвела до обвалу фондового ринку США 3-4 квітня на $6,6 трлн – найбільше дводенне падіння в історії. З початку другої каденції Трампа у січні 2025 року загальні втрати склали $11,1 трлн.