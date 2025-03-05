Американські компанії на чолі з BlackRock викуплять порти Панамського каналу на тлі тиску Трампа

Найбільша у світі інвесткомпанія BlackRock уклала угоду про придбання двох ключових портів на Панамському каналі у гонконгської CK Hutchison за $22,8 млрд. Це відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про надмірний вплив Китаю на цей стратегічний об’єкт, пише Financial Times .

Деталі

За умовами угоди, CK Hutchison передасть 90% акцій компанії, що управляє портами в Панамі, консорціуму з BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment Limited.

Угода включає продаж 80% акцій дочірніх портових компаній CK Hutchison, які оперують 43 портами в 23 країнах, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Мексиці та Австралії. Решта 20% залишиться у PSA, що належить сінгапурському фонду Temasek. CK Hutchison отримає понад $19 млрд готівкою, а її акції зросли на 22% після оголошення.

Рішення про продаж було прискорене перемогою Трампа на виборах і його риторикою про контроль над каналом. Гендиректор BlackRock Ларрі Фінк погодив угоду з адміністрацією Трампа, яка, за даними видання, підтримала її, що стало ключовим для консорціуму.

Контекст

Панамський канал з’єднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном через Панамський перешийок у Панамі. Він забезпечує 2,5% світової морської торгівлі, пропускаючи щороку до 14 000 суден. Канал відіграє ключову роль у транспортуванні автомобілів та товарів із Азії до США та експорті американського природного газу. Reuters уточнює, що Китай не має прямого контролю над каналом, хоча дочірня компанія CK Hutchison Holdings із Гонконгу управляє двома портами на його входах.

США значною мірою побудували канал і керували прилеглою територією понад десять років. У 1977 році Сполучені Штати та Панама уклали договори, які у 1999 році завершили передачу каналу під повний контроль Панами після спільного адміністрування.

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив про намір повернути контроль над каналом, повторивши це в інавгураційній промові 20 січня, звинувативши Панаму в порушенні тарифних зобов’язань.