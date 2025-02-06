Держдеп США заявив, що прохід через Панамський канал став безкоштовним. Панама це спростовує

Панама вирішила зробити безкоштовним прохід через Панамський канал для суден, що належать США, повідомили в Державному департаменті США 6 лютого. Водночас управління Панамського каналу заявило, що не вносило жодних змін для американських суден.

Ключові факти

Держдепартаменті США заявив, що уряд Панами начебто погодився більше не стягувати плату з американських державних суден за прохід через Панамський канал.

«Судна уряду Сполучених Штатів тепер можуть проходити Панамський канал без стягнення плати, що дозволить уряду США економити мільйони доларів на рік», – йдеться у повідомленні відомства.

Управління Панамського каналу заявило, що не скасовувало транзитні мита та інші збори для транзиту через канал.

«Зважаючи на поширене Держдепом США оголошення, керівництво Панамського каналу, наділене повноваженнями встановлювати транзитні мита та інші збори для транзиту через канал, повідомляє, що не вносило до них жодних коригувань»,— йдеться у заяві управління.

Контекст

Раніше президент США Дональд Трамп погрожував повернути контроль над Панамським каналом. Він зазначав, що американські судна та військові кораблі сильно переплачують за прохід каналом.

Під час інавгураційної промови 20 січня Трамп вказував, що Китай має великий вплив на канал: вантажні термінали з обох боків обслуговує підрозділ гонконгської компанії Hutchison Whampoa Ltd. «Ми не давали його Китаю, ми давали його Панамі і тепер заберемо назад», — пообіцяв він.

Новий очільник Держдепу США Марко Рубіо відвідав Панаму під час свого першого іноземного візиту. За підсумками зустрічі з Рубіо президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама вийде з глобального проекту Китаю з розвитку логістики, інфраструктури та торгівлі «Один пояс — один шлях». Муліно пояснив це тим, що США вважають присутність Китаю в районі каналу порушенням договору, яким Вашингтон передав країні обʼєкт у 1999 році.