ТОВ «Афіна-Груп», що належить співвласникам Varus та Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, сплатило до державного бюджету 608 млн грн за приватизацію ПрАТ «Вінницяпобутхім», повідомив Фонд державного майна 18 вересня.
Деталі
- Кошти вже надійшли до бюджету і будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення країни.
- Покупець тепер зобов’язаний виконати всі умови приватизації: зберегти основні види діяльності підприємства; погасити кредиторську заборгованість; гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців; дотримуватись вимог екологічного законодавства.
- «Націоналізований актив, який раніше належав підсанкційному російському олігарху, повертається до активного економічного життя з користю для нашої держави», – наголосили у Фонді держмайна.
Контекст
Онлайн-торги з продажу активів «Вінницяпобутхім» відбулися 13 серпня. В аукціоні брали участь лише дві компанії. Переможна ціна – 608 млн грн, що вдвічі більше від стартової. Її запропонувало ТОВ «Афіна-Груп», що належить співвласникам Varus та Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику.
Російська компанія «Невська косметика» придбала «Вінницяпобутхім» у її топменеджменту у 2006 році. Купівля підприємства обійшлася компанії не менш ніж у $5 млн, за даними російського «Коммерсанта».
У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім» арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких є «Невська косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках.
За результатами конкурсу управителем активів підприємства, яке простоювало протягом 18 місяців, у грудні 2022 року стало TOB «Крайтекс-Сервіс» Шостака і Кіптика.
У квітні 2023 року АМКУ надав дозвіл на одержання в управління ТОВ «Крайтекс-Сервіс» активів ПрАТ «Вінницяпобутхім».
У липні того ж року «Крайтекс-Сервіс» відновила виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення. Майже через рік, у червні 2024-го, Мінʼюст ініціював передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави.
У квітні 2025-го АРМА і «Крайтекс-Сервіс» підписали договір про припинення управління активами «Вінницяпобутхім», які передали Фонду держмайна для приватизації.
