«Нова пошта» за 2024 рік інвестувала 1,8 млрд грн у мережу в Україні

«Нова пошта» у 2024 році розширила свою мережу на 10 000 нових відділень та поштоматів, довівши їх загальну кількість до 37 210. На розвиток мережі було спрямовано 1,8 млрд грн інвестицій. Про це повідомила пресслужба компанії 28 січня.

Деталі

Минулоріч компанія відкрила 1747 нових відділень та встановила 8410 поштоматів.

Поштовий оператор розширив свою мережу на прифронтових територіях, відкривши 1214 нових точок сервісу, найбільше в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У 2025 році «Нова пошта» планує збільшити кількість сервісних точок ще на 11 000 і виділити на це 1,2 млрд грн інвестицій.

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Контекст

На початок 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок сервісу. У першому півріччі компанія розширила кількість відділень до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

Станом на серпень 2024 року «Нова пошта» присутня на ринках 15 країн, зокрема в Україні, Молдові, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії. Найрозгалуженішу мережу компанія має в Польщі, де працює 50 відділень.

За девʼять місяців 2024 року компанія отримала дохід у розмірі 30,81 млрд грн, що на 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас чистий прибуток знизився на 49%, досягнувши 1,65 млрд грн.

Європейський напрям показав позитивні результати: за рік компанія доставила 1,3 млн посилок у європейські країни. Загалом у 2024 році «Нова пошта» здійснила рекордні 480 млн відправлень – це на 16% більше, ніж у 2023 році.