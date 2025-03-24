Ant Group вдалося скоротити витрати на ШІ на 20% завдяки китайським чипам – Bloomberg

Ant Group, яку підтримує Джек Ма, розробила технологію навчання штучного інтелекту (ШІ) на китайських чипах, що дозволяє зменшити витрати на 20%. Про це пише Bloomberg 24 березня із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Це може стати ще одним кроком Китаю до технологічної самодостатності у сфері ШІ, особливо на тлі обмежень США на постачання чипів Nvidia.

Деталі

Ant Group використала чипи від афілійованих Alibaba Group та Huawei для навчання моделей ШІ за методом Mixture of Experts (MoE). За даними джерел агентства, результати виявилися аналогічними з тими, що дає чип Nvidia H800.

(MoE). За даними джерел агентства, результати виявилися аналогічними з тими, що дає чип Nvidia H800. Хоча компанія продовжує використовувати чипи Nvidia для розробки ШІ, її останні моделі переважно працюють на чипах Advanced Micro Devices та китайських виробників.

У свіжому дослідницькому звіті Ant стверджує, що її моделі за певними показниками навіть перевершують розробки Meta Platforms, однак Bloomberg не зміг незалежно підтвердити ці дані.

За підрахунками компанії, навчання моделі на 1 трлн токенів коштує 6,35 млн юанів ($880 000) на високопродуктивному обладнанні. Оптимізований підхід дозволяє знизити витрати до 5,1 млн юанів ($707 000) навіть із менш потужними чипами.

Нові моделі Ling-Plus і Ling-Lite планують застосовувати у сфері охорони здоров’я та фінансів, зокрема через нещодавно придбану платформу Haodf.com і ШІ-помічника для лікарів.

Аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Лі зазначає, що успіх Ant підкреслює прогрес Китаю в досягненні незалежності від західних технологій, особливо на тлі експортних обмежень США на чипи, як-от H800.

Контекст

Розробка Ant Group відображає прискорення гонки між китайськими та американськими компаніями в галузі ШІ, особливо після того, як DeepSeek показав, що ефективні моделі можна створювати значно дешевше, ніж мільярдні інвестиції OpenAI чи Google. Метод MoE, який розподіляє завдання між «експертами» для підвищення ефективності, став популярним серед таких компаній, як Google і DeepSeek. Водночас Nvidia, лідер ринку, наполягає на стратегії створення потужних GPU, вважаючи, що попит на обчислювальні ресурси зростатиме.

Ant уже запустила ШІ-додатки, зокрема «життєвий помічник» Zhixiaobao та фінансовий консультант Maxiaocai, а її моделі демонструють перевагу над аналогами Meta та DeepSeek у розумінні англійської та китайської мов за ключовими тестами.