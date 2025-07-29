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Anthropic готується провести інвестраунд, що оцінить компанію в $170 млрд – Bloomberg

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

ШІ-стартап Anthropic близький до укладення угоди про залучення від $3 млрд до $5 млрд у новому раунді фінансування, що оцінить компанію в $170 млрд. Про це 29 липня пише Bloomberg із посиланням джерела.

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Деталі 

  • Раунд очолює інвестиційна компанія Iconiq Capital, а Anthropic також вів переговори з Qatar Investment Authority та сінгапурським державним фондом GIC щодо їхньої участі у фінансуванні, пише видання.
  • Зазначається, що новий раунд фінансування значно підвищить оцінку Anthropic, закріпивши її статус як одного з провідних світових розробників штучного інтелекту. На початку цього року компанію оцінили в $61,5 млрд під час раунду на $3,5 млрд, який очолила Lightspeed Venture Partners.

Контекст 

Американська компанія Anthropic, створена у 2021 році ексспівробітниками OpenAI, включно з Даріо та Даніелою Амодеї, розробила штучний інтелект Claude, який дебютував у березні 2023 року як конкурент ChatGPT.

У травні 2025 року річний дохід Anthropic досяг $3 млрд, що значно перевищує $1 млрд у грудні 2024 року та $2 млрд у березні 2025 року, демонструючи стрімке зростання.

У нещодавньому раунді фінансування компанія залучила $3,5 млрд, що підвищило її оцінку до $61,5 млрд. Ключовими інвесторами стали Amazon, який вклав $8 млрд, і Google із внеском у $2 млрд.

На початку 2025 року Claude налічує майже 18,9 млн активних користувачів щомісяця, з яких 2,9 млн використовують мобільний додаток Claude.

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