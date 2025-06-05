Reddit подала позов проти Anthropic, звинувативши компанію, що займається розробкою штучного інтелекту, у несанкціонованому використанні контенту платформи для навчання своїх моделей. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Позов було подано 5 травня до Вищого суду Сан-Франциско. Reddit стверджує, що Anthropic здійснила понад 100 000 спроб отримати доступ до даних платформи з липня 2024 року.

Ще в серпні 2024 року генеральний директор Reddit Стів Хаффман заявляв, що компанії, які бажають використовувати контент платформи для тренування ШІ, зокрема Anthropic, повинні платити за це. Раніше подібні угоди уклали Google та OpenAI.

Reddit наголошує, що неавторизоване комерційне використання контенту платформи порушує її правила та експлуатує дані користувачів без їхньої згоди. Натомість Anthropic відкидає звинувачення і заявляє про готовність захищатися в суді.

У позові Reddit також зазначає, що заяви Anthropic про безпеку та відповідальність є лише «маркетинговими трюками», а стартап позиціює себе як «білого лицаря» в індустрії ШІ, хоча насправді таким не є.

«Ми підтримуємо ідею відкритого інтернету, але це не означає дозвіл на комерційну експлуатацію. Ми не дозволимо таким організаціям, як Anthropic, використовувати контент Reddit, вартістю в мільярди доларів, без компенсації для реддіторів та поваги до їхньої конфіденційності», – заявив головний юрисконсульт Reddit Бен Лі.

Лі також зазначив, що компанії вели переговори, які до недавнього часу здавалися перспективними. За його словами, позов є останнім кроком, щоб змусити Anthropic повернутися до переговорів. Reddit прагне врегулювати суперечку поза судом.

Контекст

Reddit, створений у 2005 році, налічує від 1,1 до 1,36 млрд активних користувачів щомісяця. США залишаються найбільшим ринком платформи, з приблизно 394 млн унікальних відвідувачів на місяць у грудні 2024 року, що становить 35,82% від загальної кількості місячних відвідувачів.

До інших ключових ринків входять Індія (64,1 млн), Велика Британія (53,9 млн) та Канада (40,8 млн). У 2024 році дохід Reddit досяг $1,3 млрд, що на 62% більше, ніж у попередньому році.

У четвертому кварталі 2024 року дохід зріс на 71% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши $427,7 млн. Reddit активно розвиває власні технології штучного інтелекту. Після виходу на Нью-Йоркську фондову біржу компанія придбала ШІ-стартап Memorable AI для вдосконалення рекламних можливостей, а згодом запустила власний ШІ-пошук на платформі.