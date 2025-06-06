Компанія Anthropic запустила Claude Gov – спеціалізовану лінійку моделей штучного інтелекту, розроблену для потреб оборонних та розвідувальних відомств. Про це йдеться у повідомленні компанії від 6 червня.
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Деталі
- Ці моделі вже застосовуються в ключових установах національної безпеки США, хоча деталі щодо термінів і масштабів впровадження залишаються конфіденційними, повідомили у компанії.
- Claude Gov адаптований до специфічних вимог державних клієнтів, зокрема для аналізу загроз і обробки секретної інформації. На відміну від стандартних моделей Claude, урядові версії мають менш жорсткі обмеження: вони здатні працювати з конфіденційними даними, від яких споживацькі моделі відмовляються.
- Anthropic зазначає, що Claude Gov краще адаптований до контекстів, пов’язаних із національною безпекою, та має покращене розуміння мов і діалектів, важливих для цих завдань.
- Однак використання ШІ в державних структурах викликає занепокоєння правозахисників. У минулому технології ШІ критикували за упередженість, наприклад, у системах розпізнавання облич чи при автоматизованому розподілі соціальних ресурсів.
- Anthropic визнає ці виклики та наголошує на суворій політиці: їхні моделі не можна використовувати для розробки зброї чи шкідливих кібероперацій. Проте для окремих державних структур передбачені контрактні винятки, які дозволяють послабити певні обмеження.
Контекст
Anthropic – американська компанія, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, зокрема братом і сестрою Даріо та Даніелою Амодеї. Її флагманський продукт – штучний інтелект Claude, запущений у березні 2023 року як альтернатива ChatGPT.
У травні 2025 року Anthropic досягла $3 млрд річного доходу, що стало значним зростанням порівняно з $1 млрд у грудні 2024 року та $2 млрд у березні 2025 року.
Компанія залучила $3,5 млрд в останньому раунді фінансування, що підвищило її оцінку до $61,5 млрд. Серед основних інвесторів – Amazon ($8 млрд) та Google ($2 млрд).
Станом на початок 2025 року Claude має приблизно 18,9 млн активних користувачів щомісяця, 2,9 млн користувачів щомісяця використовують мобільний додаток Claude.
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