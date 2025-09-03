Американська ШІ-компанія Anthropic завершила раунд фінансування Series F, залучивши $13 млрд. Провідним інвестором виступив фонд ICONIQ, а співлідерами стали Fidelity Management & Research Company і Lightspeed Venture Partners. Про це йдеться у повідомленні компанії від 2 вересня.

Деталі

Після завершення раунду оцінка компанії сягнула $183 млрд. У фінансуванні також взяли участь Altimeter, Baillie Gifford, BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst та інші відомі інвестори.

За словами фінансового директора Anthropic Кrishna Rao, компанія спостерігає «стрімке зростання попиту» від корпоративних клієнтів, розробників і ШІ-стартапів.

Популярність моделей Claude та пов’язаних із ними продуктів сприяє цьому зростанню. Зокрема, інструмент для розробників Claude Code, представлений у травні 2025 року, уже приносить понад $500 млн річного доходу (run-rate). Однак компанія зазначає, що моделі Claude могли використовуватися й у зловмисних цілях.

Залучені $13 млрд Anthropic планує інвестувати в розширення інфраструктури для співпраці з підприємствами, міжнародну експансію та дослідження безпеки штучного інтелекту.

Контекст

Американська ШІ-компанія Anthropic, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, зокрема Даріо та Даніелою Амодеї, розробила модель штучного інтелекту Claude, яка дебютувала у березні 2023 року як конкурент ChatGPT.

У травні 2025 року річний дохід Anthropic сягнув $3 млрд, що значно перевищує $1 млрд у грудні 2024 року та $2 млрд у березні, демонструючи швидке зростання компанії.

У нещодавньому раунді фінансування Anthropic залучила $3,5 млрд, що підняло її оцінку до $61,5 млрд. Основними інвесторами стали Amazon із внеском $8 млрд і Google, який інвестував $2 млрд.

Станом на початок 2025 року Claude має майже 18,9 млн активних користувачів щомісяця, з яких 2,9 млн використовують мобільний додаток Claude.