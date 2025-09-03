Американська ШІ-компанія Anthropic завершила раунд фінансування Series F, залучивши $13 млрд. Провідним інвестором виступив фонд ICONIQ, а співлідерами стали Fidelity Management & Research Company і Lightspeed Venture Partners. Про це йдеться у повідомленні компанії від 2 вересня.
Деталі
- Після завершення раунду оцінка компанії сягнула $183 млрд. У фінансуванні також взяли участь Altimeter, Baillie Gifford, BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst та інші відомі інвестори.
- За словами фінансового директора Anthropic Кrishna Rao, компанія спостерігає «стрімке зростання попиту» від корпоративних клієнтів, розробників і ШІ-стартапів.
- Популярність моделей Claude та пов’язаних із ними продуктів сприяє цьому зростанню. Зокрема, інструмент для розробників Claude Code, представлений у травні 2025 року, уже приносить понад $500 млн річного доходу (run-rate). Однак компанія зазначає, що моделі Claude могли використовуватися й у зловмисних цілях.
- Залучені $13 млрд Anthropic планує інвестувати в розширення інфраструктури для співпраці з підприємствами, міжнародну експансію та дослідження безпеки штучного інтелекту.
Контекст
Американська ШІ-компанія Anthropic, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, зокрема Даріо та Даніелою Амодеї, розробила модель штучного інтелекту Claude, яка дебютувала у березні 2023 року як конкурент ChatGPT.
У травні 2025 року річний дохід Anthropic сягнув $3 млрд, що значно перевищує $1 млрд у грудні 2024 року та $2 млрд у березні, демонструючи швидке зростання компанії.
У нещодавньому раунді фінансування Anthropic залучила $3,5 млрд, що підняло її оцінку до $61,5 млрд. Основними інвесторами стали Amazon із внеском $8 млрд і Google, який інвестував $2 млрд.
Станом на початок 2025 року Claude має майже 18,9 млн активних користувачів щомісяця, з яких 2,9 млн використовують мобільний додаток Claude.
