Нідерландський холдинг Veon вивів «Київстар» на Nasdaq під час війни – крок, який банкіри радили відкласти до миру. Засновник холдингу Огі Фабела пояснює, чому вирішили не чекати, як у процесі допоміг колишній держсекретар США Майк Помпео і чому відносини компанії з Офісом президента еволюціонували від загрози націоналізації до спільного відкриття торгів у Нью-Йорку. Інтерв'ю.