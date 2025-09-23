Прослухати матеріал
Нідерландський холдинг Veon вивів «Київстар» на Nasdaq під час війни – крок, який банкіри радили відкласти до миру. Засновник холдингу Огі Фабела пояснює, чому вирішили не чекати, як у процесі допоміг колишній держсекретар США Майк Помпео і чому відносини компанії з Офісом президента еволюціонували від загрози націоналізації до спільного відкриття торгів у Нью-Йорку. Інтерв'ю.
Коли в Україні закінчиться війна, буде великий «дивіденд миру», вважає засновник нідерландського телеком-холдингу Veon Огі Фабела, 59. Їхній актив тут – оператор «Київстар» на 23 млн абонентів.
У 2023-му Veon зобов’язався інвестувати $1 млрд в українську економіку за пʼять років. Чи не найбільше компанія спрямувала в M&A: у 2025-му придбала сервіс таксі Uklon і збільшила свою частку в медичному стартапі Helsi. На черзі – купівля хмарного провайдера GigaCloud і сайту для бронювання ліків Tabletki.ua.
