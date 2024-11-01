18 українських компаній підписали меморандум «Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок»

На форумі «Саміт СЕО» від Forbes Ukraine 1 листопада 18 українських компаній підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Цей меморандум розробила компанія Starlight Media за підтримки Veteran Hub у партнерстві із Forbes Ukraine та Міністерством ветеранів України.