18 українських компаній підписали меморандум «Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок»

На форумі «Саміт СЕО» від Forbes Ukraine 1 листопада 18 українських компаній підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Цей меморандум розробила компанія Starlight Media за підтримки Veteran Hub у партнерстві із Forbes Ukraine та Міністерством ветеранів України.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Ключові факти:
- Задача принципів – допомогти компаніям у підтримці ветеранів, ветеранок та їхніх родин у різних сферах: на робочому місці, у продуктах, сервісах та закупівлях, комунікаціях і маркетингу.
- У переліку – 12 принципів. Декілька із них – забезпечувати доступ до якісних програм підтримки фізичного та психологічного здоров’я, шанувати пам’ять загиблих, забезпечувати лідерство в темі підтримки ветеранів і ветеранок на найвищому управлінському рівні.
- Станом на 1 листопада принципи підписали:
- Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media
- Олександр Комаров, президент компанії «Київстар»
- Сергій Гришков, СЕО Uklon
- Олена Плахова, членкиня Ради директорів «Нової пошти»
- Тарас Панасенко, Співвласник та генеральний директор магазинів побутових товарів «Аврора»
- Марія Стефанишин, адміністративна директорка «Кормотех»
- Андрій Обрізан, генеральний директор фармацевтичної компанії «Дарниця»
- Ірина Шинкаренко, заступниця Голови товариства «Епіцентр»
- Сергій Наумов, Голова Правління «Ощадбанку»
- Оксана Журович, СЕО OMD Group
- Лариса Чернишова, Заступниця голови правління з питань фінансів, виконуюча обовʼязки голови правління «Приватбанку»
- Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 Media
- Анастасія Фролова, генеральна менеджерка Softserve в Україні
- Андрій Коротков, генеральний директор «Інтерпайп»
- Володимир Костюк, СЕО FARMAK
- Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна
- Віктор Лотоус, голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» FERREXPO POLTAVA MINING
- Андрій Крупа, СEO ELEKS
- «Важливо, що ця ініціатива виходить від лідерів українського підприємництва, – каже міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. – У свою чергу, Міністерство ветеранів розробляє методичні рекомендації для представників бізнесу щодо інтеграції ветеранів, впроваджує якісні державні політики та допомагає підприємствам налагоджувати роботу, спрямовану на працевлаштування, освіту та профорієнтацію ветеранів».
- Принципи можуть підписати СЕО компаній, що прагнуть до лідерства у напрямку реінтеграції ветеранів. Кожен бізнес самостійно визначає, які принципи у нього у пріоритеті та які інструменти допоможуть втілити їх у життя. Якщо ваша компанія готова долучитися до руху українського бізнесу – повідомте нам у формі за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe922HYqpjfqErupE6j-r3mwcWD8d3fXFMSKiW-lUp1h6m8tA/viewform?usp=sf_link
Контекст
Після завершення війни кількість ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин зросте до 5-6 млн осіб, казав екс заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір.
У серпні 2023 року Forbes Ukraine опублікував перший список дружніх до ветеранів компаній.
«Саміт СЕО» – щорічний форум Forbes Ukraine для топменеджерів.
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