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18 українських компаній підписали меморандум «Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок»

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

2 хв читання

Бізнес дружній до ветеранів та ветеранок

На форумі «Саміт СЕО» від Forbes Ukraine 1 листопада 18 українських компаній підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок.

На форумі «Саміт СЕО» від Forbes Ukraine 1 листопада 18 українських компаній підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Цей меморандум розробила компанія Starlight Media за підтримки Veteran Hub у партнерстві із Forbes Ukraine та Міністерством ветеранів України.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Ключові факти:

  • Задача принципів – допомогти компаніям у підтримці ветеранів, ветеранок та їхніх родин у різних сферах: на робочому місці, у продуктах, сервісах та закупівлях, комунікаціях і маркетингу.  
  • У переліку – 12 принципів. Декілька із них – забезпечувати доступ до якісних програм підтримки фізичного та психологічного здоров’я, шанувати пам’ять загиблих, забезпечувати лідерство в темі підтримки ветеранів і ветеранок на найвищому управлінському рівні. 
  • Станом на 1 листопада принципи підписали:
  1. Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media
  2. Олександр Комаров, президент компанії «Київстар»
  3. Сергій Гришков, СЕО Uklon
  4. Олена Плахова, членкиня Ради директорів «Нової пошти»
  5. Тарас Панасенко, Співвласник та генеральний директор магазинів побутових товарів «Аврора»
  6. Марія Стефанишин, адміністративна директорка «Кормотех»
  7. Андрій Обрізан, генеральний директор фармацевтичної компанії «Дарниця»
  8. Ірина Шинкаренко, заступниця Голови товариства «Епіцентр»
  9. Сергій Наумов, Голова Правління «Ощадбанку»
  10. Оксана Журович, СЕО OMD Group
  11. Лариса Чернишова, Заступниця голови правління з питань фінансів, виконуюча обовʼязки голови правління «Приватбанку»
  12. Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 Media
  13. Анастасія Фролова, генеральна менеджерка Softserve в Україні
  14. Андрій Коротков, генеральний директор «Інтерпайп»
  15. Володимир Костюк, СЕО FARMAK
  16. Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна
  17. Віктор Лотоус, голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» FERREXPO POLTAVA MINING
  18. Андрій Крупа, СEO ELEKS
  • «Важливо, що ця ініціатива виходить від лідерів українського підприємництва, – каже міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. – У свою чергу, Міністерство ветеранів розробляє методичні рекомендації для представників бізнесу щодо інтеграції ветеранів, впроваджує якісні державні політики та допомагає підприємствам налагоджувати роботу, спрямовану на працевлаштування, освіту та профорієнтацію ветеранів».
  • Принципи можуть підписати СЕО компаній, що прагнуть до лідерства у напрямку реінтеграції ветеранів. Кожен бізнес самостійно визначає, які принципи у нього у пріоритеті та які інструменти допоможуть втілити їх у життя. Якщо ваша компанія готова долучитися до руху українського бізнесу – повідомте нам у формі за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe922HYqpjfqErupE6j-r3mwcWD8d3fXFMSKiW-lUp1h6m8tA/viewform?usp=sf_link 

Контекст

Після завершення війни кількість ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин зросте до 5-6 млн осіб, казав екс заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір.

У серпні 2023 року Forbes Ukraine опублікував перший список дружніх до ветеранів компаній. 

«Саміт СЕО» – щорічний форум Forbes Ukraine для топменеджерів.

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