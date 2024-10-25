Apple повернулася до пʼятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї завдяки випуску iPhone 16

Американська компанія Apple знову увійшла до пʼятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї в третьому кварталі, чому сприяв запуск iPhone 16, повідомляє International Data Corporation (IDC). Проте темпи її зростання, як і раніше, відстають від внутрішнього конкурента Huawei.

Китай залишається найбільшим і найбільш конкурентним ринком смартфонів у світі, заявляв виконавчий директор Apple Тім Кук. Apple і Huawei перебувають у напруженій боротьбі з того часу, як китайський техногігант випустив свій смартфон Mate 60 минулого року.