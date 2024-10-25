Apple вернулась в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае благодаря выпуску iPhone 16

Американская компания Apple снова вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае в третьем квартале, чему способствовал запуск iPhone 16, сообщает International Data Corporation (IDC). Однако темпы ее роста по-прежнему отстают от внутреннего конкурента Huawei.

Китай остается самым крупным и самым конкурентным рынком смартфонов в мире, заявлял исполнительный директор Apple Тим Кук. Apple и Huawei находятся в напряженной борьбе с тех пор, как китайский техногигант выпустил свой смартфон Mate 60 в прошлом году.