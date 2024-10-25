Apple вернулась в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае благодаря выпуску iPhone 16

Американская компания Apple снова вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае в третьем квартале, чему способствовал запуск iPhone 16, сообщает International Data Corporation (IDC). Однако темпы ее роста по-прежнему отстают от внутреннего конкурента Huawei.
Китай остается самым крупным и самым конкурентным рынком смартфонов в мире, заявлял исполнительный директор Apple Тим Кук. Apple и Huawei находятся в напряженной борьбе с тех пор, как китайский техногигант выпустил свой смартфон Mate 60 в прошлом году.
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Ключевые факты
- По данным IDC, местный бренд Vivo занял первое место с 18,6% доли китайского рынка в третьем квартале и ростом поставок в годовом исчислении на 21,5%.
- В третьем квартале Apple заняла второе место по доле рынка. За этот период технологический гигант занял 15,6% китайского рынка, что ниже 16,1% в третьем квартале прошлого года. Компания ожидает, что предстоящие акции и ожидаемый запуск Apple Intelligence будут стимулировать будущий спрос.
- Huawei отстала от Apple на третьем месте с долей рынка 15,3%, показали данные IDC. Однако поставки смартфонов компании в Китае выросли на 42% в годовом исчислении. Ожидается, что запуск первого в мире телефона с тремя складными экранами еще больше подтолкнет развитие рынка складывающихся устройств.
- Xiaomi и Honor оказались на четвертом и пятом местах соответственно.
- Согласно предварительным данным Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, в целом поставка смартфонов в Китае выросла на 3,2% в годовом исчислении, до 68,8 млн единиц в третьем квартале. Это четвертый квартал роста подряд, вызванный всплеском обновлений устройств на фоне отложенного спроса.
Контекст
Во втором квартале Apple вытеснили из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае из-за усиления конкуренции со стороны местных брендов. Во втором квартале 2024 года доля iPhone в Китае сократилась с 16% до 14%. В общей сложности Apple отгрузила 9,7 млн смартфонов и заняла шестое место по этому показателю. Во втором квартале прошлого года компания была на третьем месте.
Осенью Apple удалось увеличить продажи iPhone 16 в Китае на 20% за первые три недели по сравнению с прошлой моделью за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Counterpoint Research. Это стало положительным сигналом для устройства, пытающегося завоевать популярность на крупнейшем в мире рынке смартфонов. iPhone 16 дебютировал в сентябре и пока превосходит своего предшественника по продажам. Также потребители продолжают покупать более дорогие модели: продажи моделей iPhone 16 Pro и Pro Max выросли на 44% по сравнению с прошлогодними моделями.
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