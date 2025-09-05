Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило про початок ринкових консультацій щодо управління арештованими корпоративними правами відомого українського бренду мінеральної води – «Моршинська». Про це йдеться у повідомленні АРМА від 5 вересня.

Деталі

Консультації стосуються:

100% частки у статутному капіталі ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»;

акцій ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи».

АРМА проводить консультації з представниками бізнесу, щоб розробити оптимальні умови для управління активами. За результатами консультацій буде оголошено відкритий конкурс на визначення управителів через систему Prozorro.

Контекст

У 2022 році суд наклав арешт на акції та кошти компанії «Моршинська», що належать російському олігарху Михайлу Фрідману, співвласнику IDS Ukraine, до якої входять бренди «Моршинська» та «Миргородська».

У березні 2023 року за результатами конкурсу АРМА управителем «Моршинської» було призначено ТОВ «Карпатські мінеральні води», власника торгової марки «Карпатська джерельна».

У квітні 2025 року АРМА розірвало угоду з ТОВ «Карпатські мінеральні води» як управителем арештованих активів «Моршинської».

Ексголова АРМА Олена Дума зазначила, що «Карпатські мінеральні води» самостійно відмовилися від виконання договору, оскільки чинне законодавство забороняє співпрацю без узгодження з підсанкційними особами або громадянами Росії.