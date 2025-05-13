Виробник мінеральної води IDS Ukraine запустив власну СЕС на заводі в Миргороді

Компанія IDS Ukraine , виробник «Моршинської» та «Миргородської», почала генерувати власну електроенергію. На Миргородському заводі мінеральних вод запрацювала перша сонячна електростанція (СЕС) потужністю 1,4 МВт. Це частина стратегії компанії із захисту від ризиків, пов’язаних із перебоями в електропостачанні, йдеться у пресрелізі IDS Ukraine.

Деталі

Станція почала працювати з першого дня запуску й може видавати до 600 кВт/год, навіть у хмарну погоду, кажуть у компанії.

IDS Ukraine розраховує, що власна СЕС дозволить щорічно економити від €150 000 до €200 000 на електроенергії – залежно від погодних умов і ринку.

У будівництво СЕС компанія інвестувала понад €500 000 без урахування ПДВ.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

Річне енергоспоживання всієї групи IDS Ukraine – 28 МВт. Із них 5 МВт припадає на Миргородський завод, а решта – на Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». Саме в Моршині компанія планує другий етап проєкту: у 2026 році тут запустять ще одну СЕС потужністю 1,6 МВт.

Раніше компанія вже інвестувала €460 000 у дизельний генератор для Миргородського заводу. Загальна потужність резервної генерації тепер становить 1,6 МВт.

Виторг IDS Ukraine у 2024 році досяг 6,8 млрд грн. Чистий прибуток зріс на 130% до 708 млн грн. Компанія інвестувала у власні потужності 196 млн грн.

EBITDA компанії зросла на 53% до 1,3 млрд грн, а операційний грошовий потік збільшився на майже 33%. «Від початку повномасштабного вторгнення жоден з акціонерів не отримує будь-яких доходів, у тому числі і дивідендів, від діяльності компаній групи IDS Ukraine», – заявляла раніше пресслужба компанії.

У 2024 році IDS Ukraine сплатила податки до бюджетів всіх рівнів на суму 1,1 млрд грн, що на 44% більше за попередній рік.