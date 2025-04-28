Сумарна вартість корпоративних прав IDS Ukraine та Моршинського заводу «Оскар» зросла на 93% до 5,8 млрд грн

Сукупна вартість корпоративних прав двох ключових підприємств виробника «Моршинської» у 2025 році зросла до 5,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба IDS Ukraine.

Ключові факти

Незалежна оцінка корпоративних прав двох ключових підприємств групи ПрАТ «Індустріальні дистрибуційні системи» та ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» у 2025 році зросла на 93%. У 2023 році вона складала 3 млрд грн.

Зокрема, вартість корпоративних прав ПрАТ «Індустріальні дистрибуційні системи» сягнула 3 млрд грн, що еквівалентно $75 млн, а заводу «Оскар» – 2,8 млрд грн, що складає $68 млн, повідомляють у пресслужбі IDS Ukraine.

Про таку оцінку компанія дізналася під час розгляду Вищим антикорупційним судом України (ВАКС) позову Міністерства юстиції про вилучення в дохід держави корпоративних прав підприємств IDS Ukraine. всі учасники процесу були ознайомлені з новою незалежною оцінкою корпоративних прав двох ключових підприємств групи — ПрАТ «Індустріальні дистрибуційні системи» та ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар».

Оцінка надана ВАКСу одним із акціонерів IDS Ukraine – компанією Black Waters Limited.

Зростання вартості корпоративних прав зумовлене збільшенням виторгу компанії до 6,8 млрд грн.

Контекст

Чистий прибуток компанії IDS Ukraine, яка випускає води «Моршинська» та «Миргородська», у 2024 році зріс на 130% до 708 млн грн. Компанія інвестувала у власні потужності 196 млн грн.

EBITDA компанії зросла на 53% до 1,3 млрд грн, а операційний грошовий потік збільшився на майже 33%. «Від початку повномасштабного вторгнення жоден з акціонерів не отримує будь-яких доходів, у тому числі і дивідендів, від діяльності компаній групи IDS Ukraine», – повідомляли у пресслужбі компанії.

У 2024 році IDS Ukraine сплатила податки до бюджетів всіх рівнів на суму 1,1 млрд грн, що на 44% більше за попередній рік. Чисельність співробітників компаній групи IDS Ukraine зросла на 9%: з 1891 людини у грудні 2023 року до 2061 людини у грудні 2024 року.

У червні 2022 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права компаній, що входять до складу IDS Ukraine. Серед акціонерів компанії – Михайло Фрідман і партнери, які є також співвласниками «Альфа-груп». Їхня частка у компанії була 55,8%, потім зменшилась до 49,99%.

За рішенням суду, всі сім компаній, які входять до групи IDS Ukraine, були передані до АРМА, яка у грудні для двох з них на конкурсі обрала зовнішнього управителя – «Карпатські мінеральні води».

У вересні 2024 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду України щодо вилучення в дохід держави 100% корпоративних прав всіх семи компаній групи IDS Ukraine. Операційна діяльність підприємств збережена, зараз управління здійснює українська рада директорів компанії.