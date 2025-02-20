Атака Трампа на Зеленського сигналізує про формування нового світового порядку – WSJ

Дональд Трамп за місяць на посту президента США кардинально змінив напрямок зовнішньої політики країни, зробивши Сполучені Штати менш надійним союзником і відступивши від глобальних зобовʼязань. Це може докорінно змінити відносини Америки зі світом, пише WSJ . Мало хто очікував, що він так швидко переорієнтує зовнішню політику США з курсу, яким вона йшла з 1945 року.

Зближення з Росією та поступки Кремлю

Президент Трамп погодився на переговори, які можуть покласти край міжнародній ізоляції РФ. Під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним він висловив готовність до поступок, а його міністр оборони Піт Гегсет заявив, що Україна не стане членом НАТО. Хоча згодом він відмовився від цих слів, союзники вже сприйняли це як сигнал про зміну позиції США.

Напруження у відносинах з Україною

Трамп не лише дистанціюється від Києва, а й фактично повторює російські наративи. Після переговорів у Саудівській Аравії він звинуватив Україну у розв’язанні війни, хоча саме Росія вторглася на її територію. Це викликало різку реакцію президента Володимира Зеленського, який заявив, що США просувають кремлівську дезінформацію. У відповідь Трамп у соціальних мережах назвав Зеленського «диктатором без виборів», натякаючи на відтермінування голосування в Україні через військовий стан. Такі заяви ставлять під загрозу подальшу підтримку України та можуть вплинути на її спроможність продовжувати боротьбу.

Ослаблення трансатлантичних відносин

Адміністрація Трампа не запросила європейських партнерів до переговорів між США та Росією, пояснивши, що їхню думку просто «врахують». Це посилило сумніви щодо ролі США як гаранта безпеки в Європі. Під час Мюнхенської конференції з безпеки віцепрезидент США Джей Ді Венс різко розкритикував європейських союзників, звинувативши їх у підриві демократії, однак не запропонував жодних ініціатив щодо завершення війни в Україні. Експерти зазначають, що така політика руйнує довіру до США, змушуючи європейські країни шукати альтернативні гарантії безпеки.

Згортання міжнародної допомоги та зростання впливу Китаю

Одним із перших кроків Трампа стало розформування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що призвело до замороження мільярдів доларів, спрямованих на боротьбу з епідеміями, підтримку охорони здоров’я та освіти у країнах, що розвиваються. Цей крок викликав серйозне занепокоєння серед союзників, оскільки Китай вже пропонує країнам альтернативну фінансову допомогу. У Непалі, наприклад, Пекін заявив, що готовий заповнити вакуум, що утворився після згортання американських програм. Експерти застерігають, що такі дії можуть суттєво зміцнити позиції Китаю у країнах, які традиційно орієнтувалися на США.

Глобальна стратегія експансії США

Трамп висловив ідею розширення американських кордонів, зокрема повернення Панамського каналу, анексії Гренландії та навіть включення Канади до складу США. Хоча подібні заяви спочатку сприймалися як жарт, після його повернення до влади вони перетворилися на потенційну політику. Панамська влада, наприклад, під впливом цих заяв оголосила про відмову від участі в китайському проєкті «Один пояс – один шлях». Водночас у дипломатичних колах побоюються, що така риторика може загострити відносини США з Канадою та Європою.

Наслідки для світового порядку

Експерти вважають, що курс Трампа суттєво підриває традиційну американську роль глобального лідера. Колишній посол США при НАТО Іво Даалдер стверджує, що президент фактично перейняв риторику Путіна, а колишній радник Трампа Джон Болтон зазначив, що така політика не є частиною якоїсь стратегії, а є особистим баченням президента. Водночас деякі аналітики, зокрема з Інституту Катона, вважають, що Трамп змушує Європу більше дбати про власну безпеку, що відповідає позиції США ще з часів президента Ейзенхауера.