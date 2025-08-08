Мережа мультимаркетів «Аврора» інвестувала 26 млн грн у сонячні станції на розподільчих центрах у Вінниці та Полтаві. За два роки це дозволило зекономити 12 млн грн, йдеться в пресрелізі компанії.

Ключові факти

Перші сонячні панелі мережа «Аврора» встановила у 2023 році на дахах розподільчих центрів у Полтаві та Вінниці. Їхня загальна потужність становить 650 кВт у Полтаві та 535 кВт у Вінниці.

«Завдяки отриманій сонячній енергії у літній період у години інсоляції мережа «Аврора» забезпечує 100% потреб в електроенергії розподільчих центрів і навіть віддає в загальну електричну мережу», – йдеться в пресрелізі. Наприклад, вивільнених потужностей в Полтаві достатньо, щоб забезпечити живлення 183 квартир або трьох лікарень, у Вінниці завдяки сонячним панелям, встановленим «Авророю» на логістичному центрі, можна забезпечити 150 квартир і дві лікарні, підрахували в компанії.

«Ідея встановлення сонячних панелей була на поверхні, а до її реалізації підштовхнуло бажання заощадити та допомогти містам, де ми працюємо», – зазначає заступник директора сектора з енергоефективності мережі розподільчих центрів «Аврора» Руслан Дубовик.

«Аврора» й надалі інвестуватиме в розширення мережі сонячної генерації на своїх обʼєктах. Восени 2025 року планують завершити установку панелей на території логістичного хаба в с. Стоянка Київської області.

Контекст

«Аврора» – найбільша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Перший маркет відкрили у Полтаві в 2011 році. Співзасновники мережі – Лев Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

Мережа нараховує понад 1700 магазинів в Україні та понад 50 в Румунії.

Виторг «Аврори» у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн без ПДВ, за перше півріччя 2025-го — на 30,1%, до 21,6 млрд грн без ПДВ.