«Метінвест» інвестує 1,4 млрд грн у газові і сонячні електростанції 

Гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» Ріната Ахметова у 2025 році інвестує 1,4 млрд грн у газові і сонячні електростанції. Про це повідомив Ігор Тонєв, СЕО Обʼєднаного ГЗК у Кривому Розі групи «Метінвест», на «Саміті експортерів 2025», організованому Forbes Ukraine.
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Деталі
- Газові електростанції «Метінвест» установить на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті та Північному гірничо-збагачувальному комбінаті.
- Сонячну електростанцію встановлять на Центральному ГЗК.
- Установку електростанцій профінансують українські банки, домовленість на фінальній стадії, каже Тонєв.
Контекст
У розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів «Метінвест» у 2025 році інвестує 5,7 млрд грн. Основні напрямки: підтримка ключового обладнання, створення альтернативних джерел електроенергії та облаштування безпечних й комфортних робочих місць, йдеться у пресрелізі групи 18 лютого.
У 2024 році «Метінвест» збільшив виробництво залізорудної продукції, виробництво сталі майже не змінилось. Вугільний сегмент постраждав через бойові дії та перебої з енергопостачанням. Водночас компанія почала виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів.
Через російський наступ під Покровськом найбільша українська компанія «Метінвест» Ріната Ахметова зупинила один зі своїх найприбутковіших активів – Покровську вугільну групу. Це матиме негативний вплив на «Метінвест», «АрселорМіттал Кривий Ріг» та навіть торговельний баланс країни.
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