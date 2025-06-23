Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ДТЕК і Octopus Energy Group запускають програму зі встановлення сонячних електростанцій для бізнесу на €100 млн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Компанія ДТЕК та Octopus Energy Group, яка спеціалізується на технологіях чистої енергетики, запускають нову програму RISE зі встановлення дахових сонячних електростанцій і систем накопичення енергії для українського бізнесу та установ державного сектора, повідомила пресслужба 23 червня.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Ключові факти

  • RISE стане першою подібною програмою в Україні і має на меті залучити €100 млн для фінансування 100 локальних енергетичних проєктів протягом наступних трьох років, сказано у повідомленні ДТЕК.
  • Очікується, що ініціатива допоможе стабілізувати енергосистему та захистити клієнтів від відключень і стрибків цін.
  • Ініціатива поєднує експертизу й досвід ДТЕК у реалізації енергоефективних проєктів та операційну систему Kraken від Octopus Energy Group, що працює на основі штучного інтелекту, для посилення енергетичної стійкості.
  • Сонячні електростанції та системи накопичення енергії встановлюватимуться безпосередньо на об’єктах клієнтів компанією D.Solutions, що працює під брендом YASNO і є підрозділом ДТЕК.
  • Системи працюватимуть під управлінням платформи Kraken, що дасть бізнесам змогу в реальному часі оптимізувати й керувати споживанням електроенергії, зменшувати навантаження в години пікових потреб та продавати надлишкову електроенергію в мережу, підвищуючи стійкість і економію.

Контекст

На початку червня ДТЕК підписала рекордну внутрішню кредитну угоду з українськими банками на чолі з Ощадбанком. Кредит на майже 3 млрд грн (€67 млн) спрямують на будівництво одного з найбільших у Східній Європі проєктів зі зберігання енергії.

Група ДТЕК налічує 55 000 працівників та понад €12 млрд капіталу, інвестованого з 2005 року. Підприємства групи генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні