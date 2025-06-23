Компанія ДТЕК та Octopus Energy Group, яка спеціалізується на технологіях чистої енергетики, запускають нову програму RISE зі встановлення дахових сонячних електростанцій і систем накопичення енергії для українського бізнесу та установ державного сектора, повідомила пресслужба 23 червня.

Ключові факти

RISE стане першою подібною програмою в Україні і має на меті залучити €100 млн для фінансування 100 локальних енергетичних проєктів протягом наступних трьох років, сказано у повідомленні ДТЕК.

Очікується, що ініціатива допоможе стабілізувати енергосистему та захистити клієнтів від відключень і стрибків цін.

Ініціатива поєднує експертизу й досвід ДТЕК у реалізації енергоефективних проєктів та операційну систему Kraken від Octopus Energy Group, що працює на основі штучного інтелекту, для посилення енергетичної стійкості.

Сонячні електростанції та системи накопичення енергії встановлюватимуться безпосередньо на об’єктах клієнтів компанією D.Solutions, що працює під брендом YASNO і є підрозділом ДТЕК.

Системи працюватимуть під управлінням платформи Kraken, що дасть бізнесам змогу в реальному часі оптимізувати й керувати споживанням електроенергії, зменшувати навантаження в години пікових потреб та продавати надлишкову електроенергію в мережу, підвищуючи стійкість і економію.

Контекст

На початку червня ДТЕК підписала рекордну внутрішню кредитну угоду з українськими банками на чолі з Ощадбанком. Кредит на майже 3 млрд грн (€67 млн) спрямують на будівництво одного з найбільших у Східній Європі проєктів зі зберігання енергії.

Група ДТЕК налічує 55 000 працівників та понад €12 млрд капіталу, інвестованого з 2005 року. Підприємства групи генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.