Компанія ДТЕК та Octopus Energy Group, яка спеціалізується на технологіях чистої енергетики, запускають нову програму RISE зі встановлення дахових сонячних електростанцій і систем накопичення енергії для українського бізнесу та установ державного сектора, повідомила пресслужба 23 червня.
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Ключові факти
- RISE стане першою подібною програмою в Україні і має на меті залучити €100 млн для фінансування 100 локальних енергетичних проєктів протягом наступних трьох років, сказано у повідомленні ДТЕК.
- Очікується, що ініціатива допоможе стабілізувати енергосистему та захистити клієнтів від відключень і стрибків цін.
- Ініціатива поєднує експертизу й досвід ДТЕК у реалізації енергоефективних проєктів та операційну систему Kraken від Octopus Energy Group, що працює на основі штучного інтелекту, для посилення енергетичної стійкості.
- Сонячні електростанції та системи накопичення енергії встановлюватимуться безпосередньо на об’єктах клієнтів компанією D.Solutions, що працює під брендом YASNO і є підрозділом ДТЕК.
- Системи працюватимуть під управлінням платформи Kraken, що дасть бізнесам змогу в реальному часі оптимізувати й керувати споживанням електроенергії, зменшувати навантаження в години пікових потреб та продавати надлишкову електроенергію в мережу, підвищуючи стійкість і економію.
Контекст
На початку червня ДТЕК підписала рекордну внутрішню кредитну угоду з українськими банками на чолі з Ощадбанком. Кредит на майже 3 млрд грн (€67 млн) спрямують на будівництво одного з найбільших у Східній Європі проєктів зі зберігання енергії.
Група ДТЕК налічує 55 000 працівників та понад €12 млрд капіталу, інвестованого з 2005 року. Підприємства групи генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.
Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.
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