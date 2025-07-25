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Виторг «Аврори» зріс майже на третину за перше півріччя 2025-го

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

«Аврора» Панасенко ритейл виторг /пресслужба мережі «Аврора»

Мережа «Аврора» збільшила свій виторг за перше півріччя 2025-го на 30,1% Фото пресслужба мережі «Аврора»

Виторг мережі мультимаркетів «Аврора» зріс на 30,1%, до 21,6 млрд грн без ПДВ, за перше півріччя 2025-го. Про це повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко на своїй Facebook-сторінці.

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Ключові факти

  • За перші пів року «Аврора» відкрила 145 магазинів та наростила команду до понад 16 000 людей.
  • Її виторг зріс на 30,1% порівняно з 16,6 млрд грн за перше півріччя 2024-го. «Аврора» сплатила 3,9 млрд грн податків і зборів, повідомив Панасенко.
  • За підсумками 2025 року компанія планує інвестувати понад 3 млрд грн в Україні. 

Контекст 

Виторг «Аврори» у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн без ПДВ. У 2024 році мережа сплатила сукупно 6,4 млрд грн податків і зборів. «Аврора» інвестувала у розвиток свого бізнесу 2,5 млрд грн. 

Понад 600 партнерів «Аврори» – це українські виробники, казав Панасенко. Вони постачають 46% асортименту українського виробництва на полиці ритейлера, 70% з них – непродовольчі товари. Щороку «Аврора» створює 2000–3000 нових робочих місць.

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