Українська «Автомагістраль-Південь» виграла тендер у Румунії на €600 млн

Українська Automagistral Pivden SRL разом із румунською Precon Transilvania SRL перемогли в одному з трьох тендерів на будівництво ділянки магістралі Арад – Орадя з бюджетом проєкту в €600 млн. Про це повідомили пресслужба компанії та посольство України в Румунії.
Деталі
- Лот включає ділянку на 47 км, до якої додається сполучна дорога з промисловою зоною Арад Вест (2,9 км).
- Проєкт передбачає будівництво 29 мостів загальною протяжністю 2,5 км, шість транспортних розвʼязок, чотири майданчики для розміщення великогабаритного транспорту, два дорожньо-ремонтні пункти (для експлуатації автотраси).
- Чотирисмугова магістраль загальною протяжністю 120,47 км має забезпечити звʼязок із румунсько-угорським кордоном.
- Перемога української компанії в одному з найбільших тендерів на будівництво інфраструктури є знаковою подією з позиції посилення двосторонніх економічних відносин між Україною та Румунією, наголосило посольство України в Румунії.
- Сама «Автомагістраль-Південь» зазначила, Україна здатна успішно виходити на європейський ринок із високотехнологічними послугами. «Участь нашої компанії в одному з найбільших інфраструктурних проєктів ЄС матиме важливе значення для десятків інших українських компаній – постачальників матеріалів і послуг», – йдеться у повідомленні.
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Контекст
В Румунії «Автомагістраль-Південь» успішно завершила реконструкцію 2,5 кілометрового аеродромного комплексу аеропорту Сату-Маре. Виконує ремонт дороги у самому серці Трансільванії, яка з’єднує міста Одоргею, Секуеск та Кристуру Секуеск і є важливим туристичним маршрутом.
Загалом в Румунії у компанії або реалізовано, або в стадії реалізації чи проєктування шість об’єктів. Зокрема, «Автомагістраль-Південь» є одним з концесіонерів будівництва аеропорту Алексені поруч із Бухарестом. Орієнтовна вартість проєкту €500 млн.
В Румунії створений офіс «Автомагістраль-Південь», передислокована техніка, команда фахівців.
ТОВ «Автомагістраль-Південь» на ринку з 2004 року. Власником компанії зазначений Олександр Бойко, за даним інформації в YouControl. Згідно з фінрезультатами за 2023 рік, виторг компанії перевищив 8,2 млрд грн, чистий прибуток – майже 625 млн грн.
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