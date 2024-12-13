Україна готова постачати Сирії продовольство на тлі припинення експорту зерна з Росії – Коваль

Україна є світовим виробником та експортером зерна та олійних культур. За Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії, і наразі незрозуміло, як будуть складатися відносини між Дамаском і Москвою за нового уряду.

Україна готова постачати продовольство до Сирії після падіння режиму президента Башара Асада, повідомив Reuters міністр аграрної політики Віталій Коваль. Раніше російські та сирійські джерела повідомили агентству, що постачання російської пшениці до Сирії були припинені через невизначеність щодо нового уряду та затримок з платежами.

Ключові факти

«Там, де важко, ми маємо бути там із нашою їжею. Ми відкриті для постачання нашої їжі, і якщо Сирії потрібна їжа – отже, ми там», – сказав Коваль агентству Reuters.

Україна традиційно експортує пшеницю та кукурудзу до країн Близького Сходу, але не до Сирії.

За даними трейдерів, у сезоні 2023/24 на сирійський ринок надійшло лише близько 6000 т української кукурудзи із загального обсягу експорту кукурудзи у 29,4 млн т. Проте аналітики стверджують, що невеликі партії зерна українського походження могли потрапити до Сирії із сусідніх країн, але не були враховані у цій статистиці.

Після падіння режиму Асада, близького союзника Росії, Україна заявила про бажання відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Київ готовий «прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтвердити підтримку сирійського народу».

Постачання російської пшениці до Сирії призупинено через невизначеність щодо нового уряду та затримок платежів, повідомили Reuters російські та сирійські джерела 13 грудня, а два судна, що перевозили російську пшеницю для Сирії, не досягли пунктів призначення.

Контекст

Росія, найбільший у світі експортер пшениці, була союзником Башара Асада і постачала пшеницю до Сирії за допомогою складних фінансових та логістичних схем, обминаючи західні санкції, введені як проти Сирії, так і проти Росії.

Російське джерело, близьке до уряду, повідомило агентству, що постачання до Сирії призупинено, оскільки експортери стурбовані невизначеністю щодо того, хто керуватиме імпортом пшениці на сирійській стороні після зміни влади в Дамаску.

8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку і отримав притулок у Росії.

9 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що режим Асада в Сирії впав, тому що майже 800 000 російських військ перебувають в Україні.