«Я не роблю нічого дурного, тому немає за що переживати». Вже два роки Сергій Корецький керує державною «Укрнафтою». Ось його поради ефективного менеджменту в держкомпанії

Колишній СЕО WOG Сергій Корецький менш ніж за рік перетворив відчужену в Ігоря Коломойського «Укрнафту» на надприбутковий бізнес. Які компоненти успішного антикризового менеджменту й ефективної держкомпанії?

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

«Маю високу самомотивацію зробити успішний проєкт національного масштабу», – пояснював Сергій Корецький у 2020 році причини своєї участі в конкурсі на гендиректора «Укрзалізниці».

Тоді Корецького не обрали, довелося понад два роки чекати наступної нагоди реалізувати амбіції. У листопаді 2022-го його несподівано призначили керівником відчуженої у держвласність найбільшої нафтодобувної компанії країни – «Укрнафти», а також нафтопереробної компанії «Укртатнафта».

Контроль за паливним бізнесом Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на час воєнного стану взяло на себе Міноборони.

Корецький був безальтернативним кандидатом, коментував Forbes його призначення високопоставлений урядовець з Кабміну. Серед переваг топменеджера – досвід управління паливною компанією WOG. У групу, засновану Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, Корецький прийшов працювати охоронцем наприкінці 1990-х. У 2007-му він уже був гендиректором керівної компанії групи «Континіум». За шість років очолив усю мережу заправок WOG. У жовтні 2018-го звільнився, щоб розвивати власну кавову компанію під брендом Idealist.