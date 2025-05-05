Кабмін повернув Сергія Перхуна на посаду в.о. директора БЕБ

Кабінет міністрів скасував розпорядження про тимчасове покладання виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) на Максима Кутергу. Про це йдеться у розпорядженні №422 від 2 травня. Таким чином Сергій Перхун знову виконує обовʼязки директора БЕБ.

Ключові факти

Згідно з документом, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 8 квітня про тимчасове покладення виконання обов’язків директора БЕБ на Максима Кутергу.

«Взяти до відома, що відповідно до частини сьомої статті 16 закону України «Про Бюро економічної безпеки України» повноваження директора Бюро економічної безпеки України виконує перший заступник директора зазначеного Бюро Перхун С. О.», – йдеться в документі.

Контекст

З квітня 2024 року в. о. директора Бюро економічної безпеки України був Сергій Перхун. Він став четвертим керівником за час існування Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За час його роботи депутати профільного фінансового комітету Ради, які раніше критикували роботу бюро, висловлювали стриманий оптимізм щодо його діяльності. Причина – детективи вперше активно взялися за розслідування ринку нелегального тютюну.

На початку 2025-му завершився перший етап відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). До наступного раунду вийшло 30 із 43 кандидатів. Більшість – представники державного сектора: прокуратури, БЕБ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), податкової та Офісу президента. Як відбувався конкурс, хто претендує на крісло директора головного правоохоронного органа для бізнесу та чи є ризики для його роботи – читайте тут.

8 квітня уряд призначив т.в.о. директора Бюро економічної безпеки Кутергу. Він із 2022-го почав службу в Бюро економічної безпеки України, у 2023-му став керівником Територіального управління БЕБ у Київській області. З липня 2024 займав посаду заступника Директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Бюро економічної безпеки України.