Більшість українців узагалі не користуються ШІ, 45% вважають його ризикованою технологією – КМІС

Реальне використання ШІ серед українців залишається обмеженим, 64% населення не використовують ШІ взагалі, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4 лютого – 4 березня 2025 року. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя.
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Ключові факти
- Згідно з опитуванням, попри активний розвиток технологій на основі ШІ, реальне їх використання серед українців залишається обмеженим. 64% населення не використовують ШІ взагалі, з них 12% уперше чують і не знають, що таке ШІ, 52% знають про ШІ, але жодного разу ним не користувалися.
- Ще 9% опитаних пробували користуватися ШІ, але не впровадили його у повсякденне життя.
- Лише 26% респондентів мають досвід практичного використання ШІ, з них 9% нерегулярних користувачів (кілька разів на місяць чи рідше), 17% регулярних користувачів (12% – щодня або майже щодня та 5% – кілька разів на тиждень).
- Цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя, а частка регулярних користувачів (щонайменше раз на тиждень) становить 17%.
- Результати дослідження свідчать про сильну залежність використання ШІ від віку респондента. Найвищий рівень регулярного використання зафіксовано серед молоді 18–29 років – понад половина (54%) цієї групи регулярно користуються ШІ. У категорії 30–44 роки цей показник становить 21%, а серед людей віком від 60 років – лише 4%. Це може свідчати про значний цифровий розрив між поколіннями.
- Чоловіки набагато частіше користуються ШІ – серед них 23% регулярних користувачів, а серед жінок – лише 13%.
- Думки з приводу ШІ розділилися. Найбільша частка респондентів (45%) висловлює побоювання щодо ШІ, вважаючи, що він містить значні ризики та може призвести до серйозних проблем або навіть катастроф. Це свідчить про високий рівень тривожності та недовіри до технологічного прогресу.
- Водночас 39% опитаних мають позитивне бачення – вони вважають, що ШІ сприяє прогресу й наближає людство до кращого майбутнього. Це значна частка, що демонструє готовність частини суспільства до прийняття інновацій.
Про дослідження
КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, було опитано 1029 респондентів віком від 18 років.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.
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