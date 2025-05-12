Більшість українців узагалі не користуються ШІ, 45% вважають його ризикованою технологією – КМІС

Реальне використання ШІ серед українців залишається обмеженим, 64% населення не використовують ШІ взагалі, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4 лютого – 4 березня 2025 року. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя.

Ключові факти

Згідно з опитуванням, попри активний розвиток технологій на основі ШІ, реальне їх використання серед українців залишається обмеженим. 64% населення не використовують ШІ взагалі, з них 12% уперше чують і не знають, що таке ШІ, 52% знають про ШІ, але жодного разу ним не користувалися.

Ще 9% опитаних пробували користуватися ШІ, але не впровадили його у повсякденне життя.

Лише 26% респондентів мають досвід практичного використання ШІ, з них 9% нерегулярних користувачів (кілька разів на місяць чи рідше), 17% регулярних користувачів (12% – щодня або майже щодня та 5% – кілька разів на тиждень).

Цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя, а частка регулярних користувачів (щонайменше раз на тиждень) становить 17%.

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Інфографіка: КМІС

Результати дослідження свідчать про сильну залежність використання ШІ від віку респондента. Найвищий рівень регулярного використання зафіксовано серед молоді 18–29 років – понад половина (54%) цієї групи регулярно користуються ШІ. У категорії 30–44 роки цей показник становить 21%, а серед людей віком від 60 років – лише 4%. Це може свідчати про значний цифровий розрив між поколіннями.

Чоловіки набагато частіше користуються ШІ – серед них 23% регулярних користувачів, а серед жінок – лише 13%.

Думки з приводу ШІ розділилися. Найбільша частка респондентів (45%) висловлює побоювання щодо ШІ, вважаючи, що він містить значні ризики та може призвести до серйозних проблем або навіть катастроф. Це свідчить про високий рівень тривожності та недовіри до технологічного прогресу.

Водночас 39% опитаних мають позитивне бачення – вони вважають, що ШІ сприяє прогресу й наближає людство до кращого майбутнього. Це значна частка, що демонструє готовність частини суспільства до прийняття інновацій.

Інфографіка: КМІС

Про дослідження

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, було опитано 1029 респондентів віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.