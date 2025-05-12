Большинство украинцев вообще не пользуются ИИ, 45% считают его рискованной технологией – КМИС

Реальное использование ИИ среди украинцев остается ограниченным, 64% населения не используют ИИ вообще, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 4 февраля – 4 марта 2025 года. Лишь каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь.

Ключевые факты

Согласно опросу, несмотря на активное развитие технологий на основе ИИ, реальное их использование среди украинцев остается ограниченным. 64% населения не используют ИИ вообще, из них 12% впервые слышат и не знают, что такое ИИ, 52% знают об ИИ, но ни разу им не пользовались.

Еще 9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.

Всего 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ, из них 9% нерегулярных пользователей (несколько раз в месяц или реже), 17% регулярных пользователей (12% – каждый день или почти каждый день и 5% – несколько раз в неделю).

Цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности об ИИ (88%), но и о значительном разрыве между знанием и практикой. Лишь каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (по меньшей мере раз в неделю) составляет 17%.

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Инфографика: КМИС

Результаты исследования свидетельствуют о сильной зависимости использования ИИ от возраста респондента. Самый высокий уровень регулярного использования зафиксирован среди молодежи 18–29 лет – больше половины (54%) этой группы регулярно пользуются ИИ. В категории 30–44 года этот показатель составляет 21%, а среди людей от 60 лет – всего 4%. Это может свидетельствовать о существенном цифровом разрыве между поколениями.

Мужчины гораздо чаще пользуются ИИ – среди них 23% регулярных пользователей, а среди женщин – всего 13%.

Мнения по поводу ИИ разделились. Наибольшая доля респондентов (45%) выражает опасения по поводу ИИ, считая, что он содержит значительные риски и может привести к серьезным проблемам или даже катастрофам. Это свидетельствует о высоком уровне тревожности и недоверия к технологическому прогрессу.

В то же время 39% опрошенных имеют положительное видение – они считают, что ИИ способствует прогрессу и приближает человечество к лучшему будущему. Это немалая часть, демонстрирующая готовность части общества к принятию инноваций.

Инфографика: КМИС

Об исследовании

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины, было опрошено 1029 респондентов от 18 лет.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких до 5%.