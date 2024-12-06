«Біосфера» розраховує досягти оцінки в $1 млрд і вийти на IPO через 5-7 років

Виробник товарів для дому «Біосфера» планує досягти оцінки в $1 млрд, зокрема за рахунок тривалої міжнародної експансії, і за 5-7 років допускає вихід на біржу, повідомив в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна» Андрій Здесенко.

Ключові факти

«Якщо ми займатимемо хорошу частку ринку, то якраз завдяки Європі та іншим країнам ми можемо цього досягти (оцінки в $1 млрд), з огляду на те, що в галузі мультиплікатор на EBITDA не менше ніж 10», – сказав він.

На запитання про можливість виходу «Біосфери» на біржу, зокрема для подальшої експансії, Здесенко відповів: «Так, пʼять-сім років. Але просто виходити з розміром $200 млн це ще зарано».

За його словами, корпорація 2024 року змогла відновити оборот, що впав через війну, до $175 млн, зокрема завдяки швидкому розширенню на європейському ринку. Він нагадав, що до повномасштабної російської агресії оборот був під $300 млн, однак потім він падав до $120 млн.

Здесенко зазначив, що експорт також поступово відновлюється, проте зараз його частка становить 20%, що також поки що менше довоєнного показника.

«Біосфера» також планує наступного року відкрити виробництво сміттєвих пакетів в Узбекистані на основі ресайклінгу, а не на основі первинних полімерів, та активно просувати свою продукцію на цьому та сусідніх ринках країн Середньої Азії.

«Це завантажить наш завод «Polygreen» у Фастові, який на сьогодні має запас за потужністю 20%. І дасть нам змогу побудувати ще один завод в Україні, який вироблятиме гранули і відправлятиме їх до Узбекистану для виробництва сміттєвих пакетів, які ми потім постачатимемо в довколишні країни», — сказав він.

Контекст

«Біосфера», що заснована у 1997 році, випускає на трьох заводах в Україні та одному в Естонії товари для кухні та прибирання, а також гігієнічну продукцію. Найвідоміші торговельні марки – «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex, Bambik та інші. Щомісячний обсяг виробництва становить 8,5 млн пакетів для сміття, 10 млн вологих серветок, 4 млн губок та 1,4 млн ватних паличок.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 000 кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, відкритим виробництвом у Тернополі, а також логістичними комплексами площею 30 000 кв. м.

Спільно з французькою Groupe Lemoine «Біосфера» також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8500 кв. м. У 2022 році компанія придбала австрійську торговельну марку Alufix.

У лютому 2024-го «Біосфера» придбала дистрибʼютора товарів для дому та гігієни – ТОВ «Сервіс Про» (Дніпро). Це підприємство у 2022 році скоротило виторг на 33,9% – до 2,1 млрд, а чистий збиток сягнув 21,6 млн грн порівняно зі 103,8 млн грн чистого прибутку роком раніше.

У червні Здесенко оцінював, що за 2024 рік виторг корпорації «Біосфера» приблизно зросте до $170 млн, що на 25% більше за попередній рік.